V Olomouckém kraji platí od dnešního poledne zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí či používání pyrotechniky. Vyplývá to z rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které dnes vydal hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Důvodem tohoto kroku je současné sucho spojené s vysokými teplotami. Omezení jsou platná do odvolání, řekl ČTK hejtman. Stejné rozhodnutí vydal kraj naposledy 12. července 2023. Platilo tehdy 16 dní.
Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuje hejtman pro celé území kraje.
Podle mluvčí hasičů Lucie Balážové je tak od dnešního poledne na celém území kraje, zejména pak v lesích, parcích, zahradách, na loukách, ve skladech sena a slámy a na zemědělských pozemcích až do odvolání zakázáno rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně, pálení klestí či zbytků po těžbě na lesních pozemcích. Zapovězeno je i používání pyrotechnických výrobků. Zakázáno je používat i takzvané lampiony štěstí a odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
Zakázána je rovněž jízda parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření, která zabrání vzniku požáru. Součástí opatření je i zákaz spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů, řekla dnes ČTK mluvčí hasičů. Porušení těchto povinností lze postihovat jako přestupek, vyplývá z rozhodnutí.
Ve čtvrtek dosáhly teploty v Olomouckém kraji až 34 stupňů, podle meteorologů budou ještě stoupat. "Nejtepleji by mělo být v neděli, tam máme v předpovědi 35 až 39 stupňů. V pondělí bude v olomouckém regionu také ještě teplo, teploty se mohou pohybovat minimálně dopoledne až kolem 35 stupňů, poté bude přecházet fronta," řekla ČTK Eva Richtariková z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.