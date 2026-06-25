V Olomouckém kraji překonal teplotní rekord 34 stupňů, padaly na více místech

V Olomouckém kraji dnes nejvyšší teplota překonala hranici 34 stupňů. Meteorologové ji naměřili v Olomouci, kde bylo 34,2 stupně, což je 3,8 stupně více než dosavadní rekord pro tento den z roku 2016. Rekordy však přepisovali i na dalších místech v regionu, padly na sedmi z 11 stanic s dlouhodobým měřením, tedy na 64 procentech stanic. Podle odborníků budou teploty v příštích dnech dál stoupat. ČTK to dnes řekla Eva Richtariková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Na 34 stupně se dnes vyšplhala také teplota v Dubicku na Šumpersku, tam padl rekord v měření i za celý dosud sledovaný měsíc. "V Šumperku byla nejvyšší teplota 32,9 stupně, což je o 0,4 stupně více než v roce 2016. V Pasece na Olomoucku jsme naměřili 32,8 stupně - tam byl dosavadní rekord z téhož roku 32,5 stupně," uvedla meteoroložka. Teplotní rekordy padly také v Luké na Olomoucku či v Jeseníku.
Naopak například v Přerově, kde se teploty zaznamenávají již více než 140 let, rekord dnes přepsán nebyl. Tamní stanice naměřila 32,8 stupně, což je o 0,2 stupně méně než před deseti lety.
Teploty budou v Olomouckém kraji nadále stoupat. "Nejtepleji by mělo být v neděli, tam máme v předpovědi 35 až 39 stupňů. V pondělí bude v olomouckém regionu také ještě teplo, teploty se mohou pohybovat minimálně dopoledne až kolem 35 stupňů, poté bude přecházet fronta," doplnila Richtariková.