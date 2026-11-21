Lidem bez domova v Olomouckém kraji pomáhají v zimě kromě celoročně fungujících nocleháren a azylových domů také sezonní noclehárny, nouzová přístřeší nebo místa k přečkání noci v teple. Města a neziskové organizace před příchodem mrazů posilují terénní práci a podle potřeby rozšiřují možnosti přenocování. V kraji žije podle posledního celostátního sčítání zhruba 1670 lidí bez domova, dalších přibližně stejně početná skupina je na hraně bytové nouze. Největší problémy představuje nedostatek dostupného bydlení a míst pro lidi se zdravotními či psychickými obtížemi, vyplývá z ankety ČTK.
Olomoucký kraj vynakládá na podporu služeb pro lidi bez domova přibližně 170 milionů korun ročně. "Největší část prostředků pokrývá provoz 21 azylových domů s celkovou kapacitou 931 lůžek. Zbývající finance jdou na provoz osmi nocleháren se 132 lůžky a nízkoprahových denních center," řekla ČTK mluvčí kraje Eva Knajblová. Loni poskytly azylové domy pomoc téměř 1700 lidem, noclehárny 1000 a nízkoprahová denní centra 1600 osobám.
Bezdomovectví se soustřeďuje především do větších měst, kde je dostupnější pomoc a zázemí. Na Olomouc připadá podle kraje zhruba třetina lidí bez domova v regionu. Zvýšený podíl vykazují také Uničov a Jeseník, uvedla Knajblová.
V Olomouci se na zimní pomoc připravuje především Charita, která za podpory města od prosince do konce února otevírá Noční centrum pro lidi bez domova s kapacitou 30 míst s možností navýšení. V krajském městě funguje také celoroční noclehárna, jejíž kapacitu Charita podle potřeby navyšuje. V nouzi mohou lidé využít i přístřešky typu iglú. Město má navíc vlastní krizovou noclehárnu s deseti místy.
Charita Olomouc eviduje v ambulantních a terénních službách přibližně 800 lidí ohrožených bezdomovectvím, z toho asi 200 žije v Olomouci a okolí bez střechy nad hlavou. Její pobytové služby mají dlouhodobě naplněnou kapacitu. Na 61 lůžek v azylových domech pro muže a ženy a 75 míst v domovech pro osoby se sníženou soběstačností připadá více než 100 zájemců v pořadníku. Podle vedoucího střediska Charity Olomouc Alexandra Dvořáka lidé bez domova v zimě nejvíce potřebují čtyři věci: "Teplo, sucho, vztah, poradenství," řekl ČTK Dvořák.
Olomouc se problematice bezdomovectví věnuje systematicky a dlouhodobě jak v plánech sociálních služeb, tak ve speciální pracovní skupině. "Zásadní roli sehrávají také dva terénní programy Charity Olomouc. Program Vysoký terén se zaměřuje na prevenci bezdomovectví a pomoc lidem ohroženým ztrátou bydlení. Nízkoprahový terén monitoruje situaci ve městě a reaguje jak na potřeby lidí bez domova, tak na podněty veřejnosti. Jen v loňském roce oba programy pracovaly odhadem s celkem 590 klienty," řekl ČTK mluvčí radnice Jan Horejš.
Podobně se snaží reagovat i další města. V Přerově, kde žije zhruba 60 lidí bez domova, mohou lidé bez přístřeší využít od loňského srpna azylový dům Charity pro muže a ženy. V mrazivých dnech jim pomáhá také takzvaná noční sedárna, kde mohou přečkat noc v teple. K dispozici jsou i sezonní přístřešky iglú. V Jeseníku, kde mají noclehárny pro muže a ženy dohromady 14 lůžek, zase umožňují v případě naplnění mužského zařízení dalším zájemcům přečkat noc na židlích ve vyhrazených prostorách. Ve městě je odhadem 15 lidí bez střechy nad hlavou, řekla ČTK mluvčí radnice Markéta Kaniová.
V Šumperku, kde žije odhadem 40 bezdomovců, se na zimní období připravují společně radnice a Armáda spásy. Městská policie bude častěji kontrolovat místa, kde lidé bez domova přebývají, a směřovat je do zařízení organizace. Ta v mrazivých dnech rozšiřuje kapacitu noclehárny o místa k sezení a prodlužuje provoz nízkoprahového denního centra.
I přes nabízenou pomoc podle odborníků mnoho věcí v regionu chybí. Nedaří se například zajistit dostatek dostupného bydlení pro lidi ohrožené bezdomovectvím, chybějí také specializovaná zařízení pro lidi se sníženou soběstačností či pro nízkopříjmové seniory, uvedl Dvořák.
Podobné zkušenosti má také Armáda spásy. Její oblastní ředitel David Jersák upozornil, že mezi lidmi bez domova přibývá těch, kteří mají současně sociální, zdravotní a psychické problémy. "Významným problémem zůstává také nedostupnost finančně přiměřeného bydlení, které komplikuje návrat lidí z azylových domů do běžného života," podotkl Jersák. Za důležité proto považuje lepší propojení sociálních a zdravotních služeb, prevenci ztráty bydlení a vytváření dostupných možností standardního bydlení. "Bezdomovectví nelze dlouhodobě vyřešit pouze rozšiřováním kapacit nocleháren a azylových domů. Skutečným cílem musí být, aby lidé v těchto službách nemuseli zůstávat déle, než je nezbytné, a měli reálnou možnost získat a udržet si vlastní bydlení," dodal oblastní ředitel Armády spásy.