Vítězné ANO v Přerově rozjelo vyjednávání, nabízí se koalice s ODS

Autor: ČTK
  8:57aktualizováno  19:06
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Přerově se rozjelo naplno povolební vyjednávání o koalici, které vede vítězné hnutí ANO v čele s dosavadním primátorem Petrem Vránou. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu má ANO silnou pozici, získalo 16 mandátů. Hnutí na radnici dosud vládlo s ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Vytvořit by nyní mohlo s kterýmkoliv volebním subjektem pouze dvoučlennou dvoukoalici; s ODS by získalo v pětatřicetičlenném zastupitelstvu 22 hlasů. Lídr hnutí ANO cestu vidí ve stabilnější koalici, řekl dnes ČTK.

"V prvním kole jsme jednali se všemi stranami, bylo to takové seznamovací - představili jsme si jednotlivé zastupitele, řešili jsme, kdo má jakou odbornost a to, že v programech nevidíme zásadní rozpory. Budeme dál pokračovat, s nikým jsme se nezavázali, zatím nemáme žádného favorita na koalici. Jednat budeme dál a to v příštím týdnu," uvedl lídr hnutí ANO Petr Vrána.

Díky silné pozici může hnutí ANO vytvořit pro nadcházející čtyři roky pouze dvojkoalici, vytvořit ji přitom může s kterýmkoliv uskupením, které se dostalo do zastupitelstva. "Nám s jakýmkoliv jedním členem vzniká většina. Může být dvoučlenná - já bych byl radši za stabilnější koalici, která bude stát na větším základě, než je 18 mandátů," míní Vrána.

Podle dosavadního náměstka primátora a lídra ODS Miloslava Dohnala si při povolebním vyjednávání s hnutím ANO řekla strana zásadní parametry. "Na začátku týdne máme opět schůzku s hnutí ANO, budeme se bavit, zda najdeme shodu v našich požadavcích a parametrech v rámci koaliční spolupráce. Není to úplně ideální stav, nyní jednáme uvnitř strany ohledně našich podmínek a podmínek ANO," řekl dnes ČTK Dohnal. Otázku případné širší koalice zatím neřeší. "Zatím hledáme vzájemnou shodu mezi ANO a ODS, zatím je to předčasné," doplnil Dohnal.

Koalici v Přerově vytvořilo předchozí čtyři roky ANO s ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Lidovci pod názvem Změna pro Přerov získali dva mandáty. "Jsme za náš volební výsledek rádi, ale ten nás neopravňuje k tomu, abychom my vyjednávali - jsme ochotni vstoupit do jednání s nám blízkou stranou. Je to hlavně o programovém průsečíku a lidské stránce," řekl dnes ČTK lídr uskupení Zdeněk Navrátil. Poukázal také na to, že v jeho sdružení jsou nyní zcela noví hráči. "Určitě se nebudeme bránit v jednání. Vítězná strana si může oslovit kohokoliv, vždy bude mít většinu," doplnil.

Ostatní přerovské uskupení zatím vyčkávají. "Zatím je to ve formě úvodního stadia, žádné konkrétní nabídky nepadly," řekl dnes ČTK lídr Změny pro Přerov (STAN/Piráti) Petr Dostalík, které ve volbách získalo čtyři mandáty a skončilo na třetím místě.

Povolební vyjednávání v Přerově podle Vrány potrvá ještě v řádech dnů až týdnů, vychází přitom ze svých zkušeností z předchozích komunálních voleb. "Nepovažuji za reálné, že bychom se dohodli během pár dnů, není to tak jednoduché - jen do výborů a komisí je potřeba obsadit 97 lidí, doladění všech věcí je složitější," dodal Vrána. Do zastupitelstva v novém volebním období usedne ještě Společně pro Přerov se čtyřmi mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě SPD.

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