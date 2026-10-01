V Olomouckém kraji zemřeli na silnicích v září dva lidé, od ledna je mrtvých 15

V Olomouckém kraji zemřeli v září při dopravních nehodách dva lidé, šlo o řidiče osobního auta a motocyklu. První z nehod se stala na Přerovsku, druhá na Olomoucku. Počet obětí je stejný jako loni v září, vyplývá z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Od začátku letošního roku zemřelo na silnicích 15 lidí, potvrdil dnes ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
Poslední tragická zářijová nehoda v Olomouckém kraji se stala v úterý u Lipiny na Olomoucku na hlavním tahu mezi Šternberkem a Moravským Berounem. Nákladní auto s přívěsem se tam v zatáčce střetlo s protijedoucím motocyklem. Řidič motocyklu svým zraněním na místě podlehl. Na začátku měsíce u Kojetína na Přerovsku zemřel šestapadesátiletý řidič osobního auta. Při předjíždění kamionu se v protisměru srazil s dalším nákladním vozem.
V září se v Olomouckém kraji stalo 497 nehod, o 42 více než loni. Při nehodách bylo sedm lidí zraněno těžce a 141 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 46,57 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo ve středu 2. září, celkem 27.
Tabulka nehod v Olomouckém kraji v září podle okresů:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Jeseník 33 0
Olomouc 215 1
Prostějov 59 0
Přerov 74 1
Šumperk 90 0
Dálniční odd. Kocourovec 26 0
Zdroj: policejní statistiky