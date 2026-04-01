V Olomouckém kraji zemřeli v březnu na silnicích dva lidé, od ledna šest

V březnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji dva lidé, loni se březen obešel bez obětí. Kromě pětašedesátiletého muže, který zemřel při nehodě několika vozidel na začátku března u Bukovic na Šumpersku, jde o pětačtyřicetiletou ženu, jež se na konci měsíce střetla v Olomouci s osobním autem. Zemřela následující den v nemocnici. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly šest životů, řekl dnes ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
První tragická nehoda se stala 4. března mezi obcemi Bukovice a Červená Voda. Podle policie jel řidič s dodávkovým autem ve směru od obce Bukovice, na rovném úseku silnice narazil zezadu do odstavené neosvětlené Škody Octavia. Škodovku náraz odhodil do protisměru, kde narazila do nákladního auta. V době nárazu stál před octavií pětašedesátiletý řidič, náraz dodávky do jeho vozidla jej odhodil; muž zemřel na místě. Při nehodě byl zraněn také řidič nákladního volva.
Další tragická nehoda se stala ve Werichově ulici v Olomouci, kde se střetla s osobním autem pětačtyřicetiletá žena na elektrokoloběžce. Nehoda se stala v pondělí 23. března, žena na následky zranění zemřela další den, sdělila ČTK mluvčí olomoucké policie Ivana Skoupilová. Podle policie měla oběť v době střetu 3,5 promile alkoholu v krvi.
Celkem se během března stalo 409 nehod, o 55 méně než loni. Při nehodách byli čtyři lidé těžce zraněni, 99 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 38,51 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pondělí 9.března, celkem 23.
Počty nehod podle okresů a dálničních oddělení
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Jeseník 27 0
Olomouc 181 1
Prostějov 47 0
Přerov 62 0
Šumperk 65 1
Dálniční odd. Kocourovec 27 0
Zdroj: Předběžné statistiky PČR