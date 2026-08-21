V Přerově bude o hlasy voličů ve volbách usilovat všech 9 politických subjektů

Přerovský magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech devět podaných kandidátek, řekl ČTK Pavel Šlesinger z přerovské radnice. Jsou mezi nimi i nová uskupení, poprvé budou ve městě kandidovat také Motoristé. Rozhodnutí je ode dneška zveřejněno na úřední desce. Před čtyřmi lety šlo do boje o radnici 11 stran. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
Do komunálních voleb jsou tak v Přerově registrovány kandidátky hnutí Přerováci s podporou nových lidovců, Změna pro Přerov, ANO 2011, Za Prosperitu Přerova a jeho místních částí a také ODS. O hlasy voličů se bude rovněž ucházet Společně pro Přerov, sdružení nezávislých kandidátů a Nezávislé volby. Zaregistrována je také SPD, Levice a nestraníci pro Přerov a Motoristé sobě + Svobodní.
Hnutí ANO, které po předchozích volbách sestavilo koalici s ODS a se zástupci KDU-ČSL a TOP 09, povede do voleb dosavadní primátor Petr Vrána, který kandiduje rovněž do Senátu. Na dalších pozicích jsou oba náměstci primátora - Tomáš Navrátil a Vladimír Lichnovský. Lídrem ODS je Miloslav Dohnal, SPD povede Dan Chromec, i on je zároveň jedním ze čtyř senátních kandidátů v přerovském obvodu. Piráti a STAN kandidují v komunálních volbách společně jako Změna pro Přerov a lídrem uskupení je současný zastupitel Pirátů Petr Dostalík.
Společně pro Přerov povede zastupitel Jan Horký, Motoristy a Svobodné podnikatel Marek Porvol. Lídrem Levice a nestraníků pro Přerov, jejíž kandidátku obsadili většinou členové KSČM a nestraníci, je Michal Kostka, Prosperitu povede Jan Hrabina. Přerováky s podporou nových lidovců povede Zdeněk Navrátil, zjistila ČTK.
Voliči nemusejí volit pouze jedno uskupení, ale mohou dát preferenční hlasy kandidátům napříč všemi stranami, zakřížkovat mohou na volebních lístcích pro přerovské komunální volby až 35 lidí.
V Přerově v komunálních volbách před čtyřmi lety vyhrálo hnutí ANO, získalo 14 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila SPD se šesti mandáty a třetí ODS s pěti zastupiteli. Společně pro Přerov s Piráty získali po třech mandátech a sdružení Za prosperitu města Přerova a KDU-ČSL s TOP 09 po dvou mandátech. Voleb se zúčastnilo 39,54 procenta voličů.
Název volebního subjektu lídr 2022 lídr 2026
ANO 2011 Petr Vrána Petr Vrána
ČSSD Šárka Krákorová Pajůrková -
KDU-ČSL a TOP 09 Tomáš Dostal -
KSČM Věra Vránová -
Piráti - ODVAHA ZMĚNIT PŘEROV, Lenka Jüngling Petr Dostalík (Změna pro Přerov)
Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti Michal Zácha Miloslav Dohnal (ODS)
Společně pro Přerov - koalice politického hnutí Změna a NEZÁVISLÉ VOLBY Jan Horký Jan Horký (lídr koalice Společně pro Přerov, sdružení nezávislých kandidátů a Nezávislé volby)
Srdce Přerova Marek Dostál -
Starostové a nezávislí Zdeněk Horák -
SPD Dan Chromec Dan Chromec
Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí František Jan Hrabina František Jan Hrabina
Přerováci s podporou nových lidovců - Zdeněk Navrátil
Motoristé+Svobodní - Marek Porvol
Levice a nestraníci pro Přerov - Michal Kostka
zdroj: ČTK