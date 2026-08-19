V Přerově budou moci řidiči platit od září za parkování pomocí mobilní aplikace

Obyvatelé i návštěvníci Přerova budu moci od září zaplatit za parkovné pomocí mobilní aplikace. Díky ní budou moci motoristé zahájit, prodloužit i ukončit parkování přímo ze svého telefonu, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. V současnosti se parkovné platí v ulicích Přerova pouze prostřednictvím parkovacích automatů. Aplikace EasyPark je jednou z nejrozšířenějších svého druhu, využívá ji i řada dalších měst v Olomouckém kraji, Prostějov její zavedení zvažuje, zjistila ČTK.
"Chceme lidem nabídnout moderní služby, které jim usnadní každodenní život. Řada návštěvníků i obyvatel města aplikaci EasyPark zná z jiných měst a používá ji pravidelně. Díky jejímu zavedení bude možné pohodlně zaplatit za parkování i u nás, bez hledání parkovacího automatu nebo drobných mincí," uvedl primátor Přerova Petr Vrána (ANO).
Podle jeho náměstka Tomáše Navrátila (ANO) je výhodou aplikace například jednoduché a komfortní prodlužování doby parkovného. Parkovací automaty zůstávají zachovány. "EasyPark představuje pouze další možnost, kterou mohou řidiči využít podle svých preferencí," uvedl Navrátil.
Kvůli zavedení nové služby musela radnice upravit příslušné městské předpisy, pro samotné řidiče se však pravidla parkování ani výše parkovného nemění. Zachovány zůstávají všechny dosavadní oblasti placeného parkování i podmínky pro rezidenty, podnikatele a ostatní uživatele. "Aktualizovaný ceník pouze upozorňuje na skutečnost, že poskytovatel mobilní aplikace může účtovat samostatný poplatek za využití této služby. Ten není součástí parkovného ani příjmem města či technických služeb a jeho výši stanovuje provozovatel mobilní aplikace," doplnila právnička města Jana Hrubá.
Stejnou mobilní parkovací aplikaci již využívá řada měst v Olomouckém kraji. "Možnost hradit parkovné prostřednictvím mobilní aplikace mají řidiči v Jeseníku už od roku 2022. Současný systém EasyPark město využívá od podzimu 2024," řekla ČTK například mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová. Několik let takto mohou platit i řidiči v Hranicích na Přerovsku, v Olomouci ji začali řidiči využívat od srpna 2024. V souvislosti s novým systémem parkování ji zvažuje také prostějovská radnice, řekla ČTK její mluvčí Jana Gáborová.