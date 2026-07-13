V Přerově budou o hodech vystavovat v galerii čeští ilustrátoři

Přerov bude na začátku srpna hostit výstavu prací českých ilustrátorů Zdeňka Milera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky, Kamila Lhotáka či Stanislava Holého. Výstava v Galerii Přerov na Horním náměstí bude součástí letošních hodových oslav, které ve městě začnou 7. srpna, sdělili ČTK zástupci galerie. Tvorbu deseti osobností české ilustrace a výtvarného umění si budou moci zájemci prohlédnout v galerii do konce září.
"Každý rok připravujeme k hodům velmi exkluzivní výstavu. V minulosti jsme představili obrazy Salvadora Dalího, fotografie Jana Saudka nebo díla Alfonse Muchy. Letos jsme ale chtěli nabídnout něco, co se bude líbit nejen dospělým, ale i dětem," uvedla vedoucí Galerie města Přerova a ředitelka Kulturních a informačních služeb Přerov Lada Galová.
Návštěvníci se mohou těšit například na práce Jiřího Šalamouna, autora Maxipsa Fíka, nebo Zdeňka Milera, jehož Krteček provází již několik generací dětí. "Chybět nebudou ani díla Adolfa Borna, mistra osobitého humoru a fantazie, či Jiřího Trnky, průkopníka české animace a jednoho z nejvýznamnějších ilustrátorů 20. století. Výstava nabídne také tvorbu Stanislava Holého, autora postav, dekorací a scénografie pro Studio Kamarád," podotkla Galová.
Dospělé návštěvníky zaujmou ilustrace Jana Zrzavého, zastoupena budou rovněž díla Kamila Lhotáka, jehož tvorba je inspirovaná světem techniky a dobrodružnými romány Julese Verna. Ze současné české výtvarné scény se objeví díla Pavla Čecha. Chybět nebudou ani obrazy Borise Jirků, který ilustroval mimo jiné české vydání Bulgakovova románu Mistr a Markétka, dodala Galová.
Díla pocházejí ze soukromých sbírek, galerií i velkých institucí včetně Literárního archivu Památníku národního písemnictví. "Nedá se říct, že by jedno konkrétní dílo bylo nejvzácnější nebo nejpozoruhodnější. Výběru jsme věnovali maximální péči a každé stojí za pozornost. Většinu z nich navíc návštěvníci dobře znají z knih, které je provázely dětstvím i dospělostí," uvedl kurátor výstavy Pavel Chmelík ze zlínské Galerie Atrium.
Výstava českých ilustrátorů byla loni ve Zlíně, kde zaznamenala velký návštěvnický úspěch. Do Přerova však dorazí jiná kolekce, než kterou návštěvníci viděli před rokem. Vernisáž je v plánu v pátek 7. srpna, dorazit by měli hosté včetně ilustrátorky Barbary Šalamounové, dcery Jiřího Šalamouna, která byla předobrazem Áji z večerníčku o Maxipsu Fíkovi.