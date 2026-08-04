V Přerově bylo nejtepleji za posledních 105 let, ve Šternberku bylo 39,6 stupně

V Přerově dnes padl více než stoletý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 39 stupňů. Dosavadní rekord na stanici, která měří 144 let, pocházel z roku 1921 a činil 38 stupňů Celsia, řekl dnes ČTK Tomáš Ostrožlík z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Téměř stoletý rekord padl také v Olomouci. Nejvyšší teplota v kraji však byla dnes naměřena ve Šternberku na Olomoucku a to 39,6 stupňů. Absolutní dosavadní rekordy padly na řadě dalších stanic Olomouckého kraje.
V Přerově byla naměřena nejvyšší hodnota ze stanic, kde se teploty zaznamenávají více než 30 let. "V Přerově byla zaznamenána teplota 39 stupňů. Padl tam absolutní rekord té stanice, která měří 144 let. Ten dosavadní rekord 38 stupňů byl naměřen 29. července 1921, od té doby tato hodnota odolávala všem různým vlnám veder, až do dneška. Takže tam bylo dnes nejtepleji za posledních více jak sto let," uvedl meteorolog. Nejvyšší hodnota v Olomouckém kraji byla naměřena ve Šternberku, kde se však teploty sledují od roku 2021, bylo tam 39,6 stupně.
Z dlouhodobě měřících stanic byla naměřena druhá nejvyšší hodnota po Přerovu v Olomouci - Holici, kde bylo 38,8 stupně. "Je to také staniční rekord. Ten dosavadní platil jenom měsíc, protože letos 28. června tam bylo naměřeno 37,6 stupně, dnes tam naměřili o 1,2 stupně více. Je to nová laťka pro stanici Olomouc - Holice, která měří 99 let," doplnil meteorolog.
Třetí nejvyšší teplota ze stanic měřících více než 30 let padla v Prostějově, kde bylo dnes 38,6 stupně. I tam byla překročena maximální hodnota této stanice z letošního června, a to o 0,6 stupně. Teploty se v Prostějově zaznamenávají posledních 56 let. "Znamená to, že ten dnešní den byl nezvykle teplý. Za 50 až sto let se nic takového v Přerově, Prostějově a v Olomouci nenaměřilo," podotkl Ostrožlík. Doplnil, že podobně se přepisovaly rekordy i na dalších stanicích v Olomouckém kraji.