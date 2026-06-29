V Přerově dnešní teplota 38 stupňů dorovnala dosavadní rekord z roku 1921

Olomoucký kraj dál sužují extrémní vedra, nejvyšší teplotu dnes meteorologové naměřili ve Šternberku na Olomoucku, kde bylo rovných 39 stupňů. V Přerově teplota dosáhla 38 stupňů, a dorovnala tak dosavadní rekord z roku 1921. Rekordy pro tento den meteorologové přepisovali na téměř všech 11 dlouhodobě měřících stanicích, na zhruba polovině z nich byly překonány i měsíční maxima. ČTK to řekl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu.
Teplo bylo lidem ve všech částech kraje. V Olomouci meteorologové naměřili dnes 37,6 stupně, což je stejná hodnota jako v neděli, kdy byl rekord překonán. Stejně vysokou teplotu naměřili i v Pasece na Olomoucku, v Šumperku dnešní teplota dosáhla 37,3 stupně, uvedl meteorolog.
Vlna veder za poslední dny zaměstnává v Olomouckém kraji také záchranáře, podle jejich mluvčí Lucie Mikiskové narostl počet výjezdů v uplynulých dnech vzhledem k tropickým teplotám za 24 hodin o dvě až tři desítky.
Nejčastěji zasahovali záchranáři u kolapsů, přehřátí organismu, ale také u dopravních nehod, bolestí břicha a intoxikace alkoholem, uvedla dnes mluvčí na sociálních sítích. V pátek měli záchranáři na kontě 242 výjezdů, v sobotu 230 a v neděli 192. "Nejvytíženější den byl pátek, a to i s ohledem k začátku prázdnin, jedná se o každoroční evergreen, na který jsou operátoři připraveni. V neděli se poté čísla srovnala opět zpět," uvedla mluvčí.
Podle meteorologů by i v Olomouckém kraji měly teploty v příštích dnech klesnout. "V úterý už se bude trochu ochlazovat, teplota se bude pohybovat mezi 27 až 30 stupni, na jihu kraje bude ještě až 34 stupňů," doplnil Petr Drobek. Další pokles teplot se očekává ve středu.