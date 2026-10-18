V Přerově by mělo koalici vytvořit vítězné hnutí ANO s ODS a lidovci, primátorem by měl zůstat Petr Vrána (ANO). Koaliční smlouvu chtějí zástupci stran podepsat ve středu. ČTK to dnes řekl lídr ANO Petr Vrána. Koalice by měla získat v pětatřicetičlenném zastupitelstvu celkem 24 mandátů, v opozici zůstane uskupení Změna pro Přerov, Společně pro Přerov a SPD. V uplynulých čtyřech letech byla koalice ve městě ve stejném složení.
V Přerově má vzniknout koalice ANO, ODS a lidovců, primátorem bude Vrána (ANO)
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