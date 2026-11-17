Galerii města Přerova na Horním náměstí zaplní během adventu obrázky jedné z nejvýznamnějších českých ilustrátorek Vlasty Švejdové. Autorka svými díly doprovodila desítky knih pro nejmenší čtenáře, od českých pohádek až po slabikář a čítanky. Výstava bude otevřena v neděli 29. listopadu, vernisáž doprovodí mobilní sklářská dílna, sdělili ČTK zástupci galerie.
Návštěvníci v Galerii Přerov uvidí průřez autorčinou tvorbou za posledních zhruba třicet let. "Zastoupeny budou olejomalby, litografie i číslované a fine art printy - ručně podepsané a očíslované sběratelské tisky. Mám připravenou zhruba stovku obrazů. Kolekci na výstavu jsem vybírala s ohledem na vánoční období. Najdete tam tedy hojně zastoupenou zimní tematiku," uvedla Švejdová.
Autorka, jejíž doménou je olejomalba, ale věnuje se i litografii, o své tvorbě mluví jako o rodinných obrázcích, své příznivce si totiž nachází mezi dětským i dospělým publikem. Při tvorbě ji inspirují především pocity, vztahy a děti.
Vlasta Švejdová letos oslavila osmdesáté narozeniny. Začínala jako ilustrátorka v novinách a autorka krátkých pohádek v brněnském deníku Rovnost. Kolem roku 1970 se stala kmenovou autorkou humoristického časopisu Dikobraz. "V osmdesátých letech vytvořila sedm animovaných filmů pro Filmové studio Barrandov. Pracovala také pro filmové studio ve Zlíně a pro televizní studio Brno. Ilustrovala přes 130 knih, převážně pro děti. Ilustrovala také desítky učebnic i obalů hudebních CD. Vydala dvě vlastní dětské knihy, Kaštánek a Na hradě už nestraší," doplnila mluvčí KIS Přerov Marie Sehnálková. Její práce jsou v soukromých sbírkách ve Švýcarsku, Itálii, Kanadě, USA, Polsku, Austrálii a Rakousku.
Vernisáž se uskuteční první adventní neděli 29. listopadu od 17:00. Součástí bude jako každoročně svěcení adventního věnce před galerií a slavnostní rozsvěcení dřevěného betlému v mostním oblouku zámeckého příkopu. Letošní vánoční vernisáž nově doplní i mobilní sklářská dílna z Valašska. Přímo před očima budou skláři tvořit křehké ozdoby, zájemci si budou moci také vyfouknout svou vlastní baňku a rovnou si ji i nazdobit.