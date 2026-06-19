V Přerově se chystá hudební workshop se zpěvačkou a hudebnicí Gabrielou Vermelho

Jedinečný pohled do světa autorské tvorby nabídne ve farní zahradě za kostelem svatého Vavřince v Přerově hudební workshop se zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton Gabrielou Vermelho. Akce předznamenává příchod oblíbeného prázdninového festivalu Hudební léto na hradbách. Nadační fond Blues nad Bečvou pořádá hudební workshop v zahradě přerovské fary již potřetí. Letošní akce se odehraje příští týden v pondělí, sdělili ČTK pořadatelé.
"Gabriela Vermelho vedla naše workshopy již loni. Účastníci si tehdy vyzkoušeli práci s lidovou písní, hlasovou improvizaci i různé zvukové experimenty. Letos jsme se rozhodli zaměřit na aktivitu, která láká mnoho lidí - společně si vytvoříme vlastní písničku. Účastníci se dozví o technologiích, které současní hudebníci při tvorbě využívají, a vše si budou moci i sami vyzkoušet," uvedl předseda fondu Pavel Ondrůj.
Účastníci se seznámí například s looperem, který dokáže zachytit, nahrát a vrstvit jednotlivé hudební nápady. Vyzkouší si také elektronické efekty umožňující zvuk dále upravovat a rozvíjet. Workshop nabídne podle pořadatelů prostor pro hledání vlastní autorské cesty. "Program vždy přizpůsobujeme konkrétní skupině a jejím zájmům. Přihlásit se může opravdu každý, nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti. Dopolední termíny jsou určeny studentům, podvečerní workshop je otevřen široké veřejnosti," doplnila spoluorganizátorka akce a ředitelka Kulturních a informačních služeb Přerov Lada Galová.
Letošní ročník přináší i zcela novou část věnovanou dětem z Církevní mateřské školy Přerov. Pohádkové postavy Pomněnka a Rubínka je provedou hudebně naučným programem, který zahrnuje poznávání hudebních nástrojů, hudební stezku, pantomimu, sluchové hry a hudební dílničku. "Letošní rok bereme jako zkouškový. Pokud se program osvědčí, rádi bychom jej nabídli i dalším přerovským mateřinkám," dodala Galová.
Účast na workshopu je zdarma, zájemci se však musí předem registrovat na webových stránkách Nadačního fondu Blues nad Bečvou.