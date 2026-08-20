V Prostějově byl uveden ve světové předpremiéře snímek o letci RAF Osamělý vlk

Silný lidský příběh je hlavním tématem nového českého filmu Osamělý vlk, který měl dnes světovou předpremiéru v Prostějově. Na plátna poprvé přináší mimořádný osud Josefa Františka, československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii. Divákům nabízí nejen historické drama, ale také velkolepou filmovou podívanou s působivými leteckými scénami. Snímek byl poprvé uveden ve městě spjatým s Františkovými leteckými začátky, v nedalekých Otaslavicích se pilot narodil. Do kin film vstoupí 27. srpna, řekli dnes novinářům jeho tvůrci.
Název filmu odkazuje na přezdívku, kterou František získal díky své nespoutané povaze i svéráznému způsobu boje, kdy se často odděloval od zbytku své perutě a útočil na nepřátele samostatně. Podle režiséra Ondřeje Veverky nebylo záměrem natočit pouze válečný film, ale příběh jedné z nejvýraznějších osobností druhé světové války. "Josef František není jen historickou osobností - jeho život je nadčasovým příběhem odvahy, odpovědnosti a osobní oběti. Právě proto je podle mě správný čas jeho osud připomenout," míní producent snímku Vítězslav Jandák.
Dokumentární drama v hlavní roli s Tadeášem Moravcem sleduje Františkovu cestu od začátků v československém letectvu přes bojové nasazení v Polsku a útěk před nacismem až po službu v britském Královském letectvu. Jeho nejznámější kapitolou se stalo působení v 303. polské stíhací peruti RAF během bitvy o Británii. František se tehdy zařadil mezi nejúspěšnější spojenecké stíhací piloty.
Nový snímek zároveň pracuje se zpřesněnými poznatky o jeho posledním letu. Podle archivních materiálů, které zkoumal soukromý badatel Marek Žatkovič, Josef František 8. října 1940 nezahynul v leteckém souboji ani při cvičném letu. Při návratu z operační hlídky se jeho letoun oddělil od formace a pilot se následně pokusil o nouzové přistání nedaleko jihoanglické vesnice Ewell, při kterém havaroval. Zemřel až při převozu do nemocnice Sutton and Cheam Hospital, uvedli tvůrci.
Film Osamělý vlk, ve kterém hrají také Josef Trojan, Jan Nedbal, Viktor Zavadil, Jan Budař či polský herec Piotr Trojan, přichází do kin čtvrt století po uvedení snímku Tmavomodrý svět. Nový film však podle jeho tvůrců přináší zcela odlišný pohled na leteckou válku i moderní audiovizuální zpracování odpovídající současným technologickým možnostem. Tvůrci využili rozsáhlé vizuální efekty a digitální postprodukci, na nichž se podílela ostravská studia QQ Studio Ostrava a Magiclab.
Světová předpremiéra se dnes odehrála v Prostějově, kde Josef František absolvoval vojenskou leteckou školu. Po roce 1989 byl na jeho počest pojmenován zdejší areoklub; v jeho rodných Otaslavicích je po něm pojmenovaná základní škola, sídlí zde také muzeum věnované jeho životu. Před dvěma lety zde odhalili také jeho památník s přesnou kopií přední části letounu Hurricane s trojlistou vrtulí, na kterém František v 303. stíhací polské peruti RAF létal. Obec je na svého rodáka dodnes hrdá. "Tento film měl být o něm natočen dávno, je to satisfakce. Obec na něho nikdy nezapomněla. Pro nás je to velká událost," řekl dnes ČTK starosta obce Marek Hýbl. Obyvatele Otaslavic čeká v sobotu speciální projekce.