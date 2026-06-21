V Prostějově padl osm let starý teplotní rekord, bylo tam 32,6 stupně Celsia

V Prostějově dnes padl osm let starý teplotní rekord pro 21. června. Meteorologové ve městě naměřili 32,6 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2018 tam činilo 32,3 stupně Celsia. ČTK to řekl Václav Smolka z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V Přerově dnešní maximální teplota 33 stupňů Celsia vyrovnala rekord pro 21. června z roku 2021. Na dalších místech v Olomouckém kraji, kde jsou dlouhodobě v provozu meteorologické stanice, dnes teplotní maxima pro 21. červnový den nepadla. Nejtepleji v regionu dnes bylo ve Šternberku na Olomoucku. Tamní stanice však měří teplotu zatím čtyři roky. "Tam bylo 34,3 stupně Celsia," řekl Smolka.
Teplé počasí by v Olomouckém kraji mělo přetrvávat i v následujících dnech. V pondělí bude v regionu podle předpovědi ČHMÚ zpočátku přechodně i malá oblačnost, postupně však bude kupovité oblačnosti přibývat. Zejména odpoledne se v kraji mohou objevit přeháňky a bouřky. Večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů Celsia, na horách by se maxima měla pohybovat mezi 20 až 24 stupni. V úterý očekávají meteorologové v kraji denní maxima mezi 25 až 30 stupni Celsia.