V Prostějově po fyzickém napadení zemřel člověk, okolnosti vyšetřuje policie. Zadržela jednoho člověka. ČTK to dnes bez dalších podrobností sdělila policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
"V Prostějově prověřujeme fyzické napadení, při němž jedna osoba utrpěla zranění, kterému i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla. V této souvislosti jsme zadrželi jednu osobu," uvedla nluvčí.
Policie letos v Olomouckém kraji zatím eviduje tři vraždy. Naposledy v polovině února osmatřicetiletý muž v Šumperku bodl nožem do krku taxikářku, žena později zemřela v nemocnici. Loni byl počet vražd a pokusů o ni rekordní, bylo jich 15.