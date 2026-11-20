Nemocnice AGEL Prostějov zahájila stavbu nového urgentního příjmu. Firma Metrostav převzala staveniště minulý týden a začala budovat základy. Projekt je součástí modernizace prostějovské nemocnice, do které Olomoucký kraj jako vlastník investuje 285 milionů korun. Dokončení urgentního příjmu je plánované na rok 2029. ČTK to sdělila předsedkyně představenstva AGEL Středomoravská nemocniční Katarína Bučková.
Nový urgentní příjem vznikne přístavbou ke stávající budově nemocnice, která zároveň projde částečnou přestavbou. Přízemí urgentního příjmu bude vyhrazeno pro pacienty a zdravotnický personál. Součástí přístavby bude i centrální čekárna a pracoviště lékařské pohotovostní služby pro dospělé a děti.
Součástí urgentního příjmu bude triáž, při níž zdravotníci po příchodu pacienta vyhodnotí závažnost jeho stavu a podle naléhavosti určí další postup. Nejvážněji ohrožení pacienti tak budou ošetřeni přednostně. V nové budově bude oddělený vstup běžných pacientů od příjezdu sanitek.
Prostějovská nemocnice díky urgentnímu příjmu výrazně rozšíří intenzivní péči. "Unikátním prvkem prostějovského projektu je využití druhého nadzemního podlaží, kde vyroste zcela nové oddělení ARO boxového typu. Toto oddělení bude přímo stavebně propojeno s ostatními pracovišti intenzivní péče a centrálními operačními sály," podotkla Bučková. Uspořádání zkrátí převoz pacientů v přímém ohrožení života mezi jednotlivými pracovišti a zlepší návaznost intenzivní péče.
Investorem stavební části projektu je Olomoucký kraj. Stavět se bude za provozu nemocnice, která chce o případných omezeních průběžně informovat.
Olomoucký kraj připravuje také stavbu nového urgentního příjmu v přerovské nemocnici za zhruba 272 milionů korun. Kraj nyní vybírá stavební firmu. Projekt zahrnuje přístavbu urgentního příjmu ke stávajícímu chirurgickému pavilonu, který projde přestavbou. V nových prostorách budou ordinace několika lékařských oborů, pohotovost pro dospělé i zázemí pro příjem pacientů přivážených sanitkami. Urgentní příjem by měl začít fungovat v roce 2029.
Trojici krajských nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku má od roku 2007 v dlouhodobém pronájmu společnost AGEL. Dvacetiletá smlouva skončí příští rok v létě. Olomoucký kraj se skupinou AGEL připravuje společný podnik, který má zajistit provoz krajských nemocnic.