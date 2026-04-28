V rameni Mlýnského potoka u centra Olomouce odborníci napočítali 14 druhů ryb

V rameni Mlýnského potoka nedaleko historického centra Olomouce žije nejméně 14 rybích druhů od pstruha až po zákonem chráněnou ouklejku pruhovanou. Zjistili to odborníci, kteří faunu v tomto vodním toku u Galerie Šantovka monitorovali v první polovině dubna. Získané informace město v této lokalitě využije při plánované rekonstrukci jezu či zvažované výstavbě sportoviště pro vodáky. ČTK to sdělil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.
Město se podle Loyky snaží v Mlýnském potoku zachovat různorodost hloubek a rychlostí proudu. Tímto způsobem lze zajistit podmínky pro udržení zajímavého rybího společenstva. Oživení toku ale podle Loyky neznamená pozorovat pouze ryby. "Významní pro život řeky jsou i drobní živočichové dna. Říkáme jim makrozoobentos a jsou nezastupitelnými indikátory stavu prostředí v řece, jako jedni z prvních reagují na případné ohrožení života v ní," podotkl Loyka.
Říční rameno Mlýnského potoka v Domovině bylo původně zaslepeno v roce 1989 po odstavení tamější malé vodní elektrárny. Život místním obyvatelům pak znepříjemňovala stojatá zahnívající voda, jejíž hladina se řídila stavem vody v hlavním korytě Moravy a v Mlýnském potoce. Před 13 lety byl průtok v korytě obnoven. "Mlýnský potok je tepnou života v centru města, a jeho budoucí podoba je proto důležitá. Výsledky biologických průzkumů Ústavu biologie obratlovců Akademie věd nám umožňují řece ve městě ještě více porozumět," komentovala výsledky průzkumu primátorka Miroslava Ferancová (ANO).