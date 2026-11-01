V říjnu zemřeli na silnicích Olomouckého kraje tři lidé, letos již 18

Během října zemřeli na silnicích Olomouckého kraje podle policejních statistik tři lidé, o tři více než ve stejném období loňského roku. Nejtragičtější byla nehoda nákladního a osobního auta u Mohelnice na Šumpersku, při které zemřeli dva senioři. Podle krajské policejní mluvčí Marie Šafářové zemřelo od začátku letošního roku na silnicích Olomouckého kraje 18 lidí.
Tragická nehoda se dvěma oběťmi se stala 12. října na hlavním tahu směrem na Studenou Loučku u obce Podolí, zemřeli při ní lidé ve věku 77 a 74 let. Zraněn byl také řidič nákladního auta. Sedmasedmdesátiletý řidič osobního auta vyjížděl z vedlejší silnice ve směru od obce Křemačov a na křižovatce s hlavní silnicí zřejmě přijíždějící nákladní auto přehlédl. Na začátku října zemřel řidič osobního automobilu v Bohdíkově na Šumpersku po střetu s osobním vlakem na železničním přejezdu.
Celkem se během října stalo 507 nehod, což je o 46 více než loni. Při nehodách byli čtyři lidé těžce zraněni, 133 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 36,98 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo ve čtvrtek 22. října, celkem 27.
Tabulka okresů a oddělení
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Jeseník 22 0
Olomouc 216 0
Prostějov 76 0
Přerov 88 0
Šumperk 74 3
DO Kocourovec 31 0