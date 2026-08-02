V Řimicích se při požáru domu zranili dva lidé, z toho jeden těžce

Dva lidé, z toho jeden těžce, se dnes časně ráno zranili při požáru rodinného domu v Řimicích, místní části obce Bílá Lhota na Olomoucku. Zasahoval tam také vrtulník, muže popáleného na polovině těla v kritickém stavu transportoval do Fakultní nemocnice v Ostravě, řekla dnes ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. Škoda byla vyčíslena předběžně na 1,5 milionu korun, příčiny požáru se vyšetřují, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Radek Buryánek.
Dům se ocitl v plamenech v noci na dnešek, hasiči k požáru vyjížděli kolem 01:00. "Požár se začal šířit na půdu a střechu, ale podařil se včas zastavit. Na místě byly dvě zraněné osoby, kterým jsme poskytli první pomoc ve spolupráci s policií a zdravotnickou záchrannou službou. Hasiči na místě pracovali v dýchacích technice, prohledávali jsme prostory kvůli možné přítomnosti dalších osob, ale nikdo jiný tam již nebyl," uvedl Buryánek. Hasičům se podařilo plameny včas dostat pod kontrolu, doplnil.
Podle mluvčí zdravotnické záchranné služby se na místě zranili dva muži. "První se pouze nadýchal zplodin hoření, byl transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Olomouc. Druhý utrpěl popáleniny druhého až třetího stupně skoro na 50 procentech těla a inhalační trauma. V kritickém stavu byl transportován pomocí Letecké záchranné služby z Moravskoslezského kraje do Fakultní nemocnice Ostrava na popáleninové oddělení," napsala Mikisková na síti X.