V soutěži Podnikavá hlava v Olomouci vyhrál systém pro cateringové firmy

Vítězem 17. ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou pořádá Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, se stal projekt Catermink. Systém, který vytvořil Adam Kolek, usnadňuje řízení cateringových firem od zpracování poptávek přes plánování směn až po fakturaci. Druhé místo získala platforma UniSKAN zaměřená na prověřování bezpečnosti mezinárodních vědeckých spoluprací. Třetí skončil projekt Pumplo vytvářející personalizované tréninkové plány pro fitness centra. ČTK to sdělil mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.
"Původně mělo jít pouze o vytvoření webové stránky pro cateringovou firmu, ale po pár konzultacích s klientem jsem zjistil, že je potřeba vytvořit celý systém, který odstraní z rychlého cateringového světa chaos. Catermink usnadňuje objednávání, plánování směn, komunikaci se zákazníky i pravidelný přehled," popsal vítězný projekt Kolek, jehož systém už je v ostrém provozu a slouží prvním cateringovým firmám.
Do letošního ročníku Podnikavé hlavy se přihlásilo téměř 40 podnikatelských nápadů, což je nejvíce za posledních pět let. Podle ředitele Vědeckotechnického parku UP Petra Suchomela porotu zaujala nejen vysoká kvalita projektů, ale také jejich oborová rozmanitost. Většina finalistů je přitom spojena s univerzitou jako studenti, zaměstnanci či absolventi. Vítězný projekt získal finanční odměnu 50.000 korun, roční pronájem pracovního místa v Element Coworkingu a možnost odborných konzultací a mentoringu.
Do soutěže Podnikavá hlava se hlásí začínající podnikatelé z celého Olomouckého kraje, velkou část z nich tvoří univerzitní studenti. V posledních ročnících bodují projekty s využitím AI. Za loňským vítězným projektem Beentry stojí tým tří programátorů a nadšených včelařů, kterým na trhu chyběl efektivní nástroj ke sledování stavu včelstev. Vytvořili proto mobilní a webovou aplikaci využívající AI, která sbírá data a podporuje včelařský ekosystém.