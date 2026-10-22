V soutěži Prix Bohemia Radio uspěl Systém Kaderka či krimi Tragédie Liblice

Rozhlasové drama Tragédie Liblice či investigativní podcast Systém Kaderka se zařadily mezi díla oceněná na letošním ročníku mezinárodního festivalu v Olomouci. V kategorii Dokument zvítězila série Sama sebe jsem se bála a v mezinárodní kategorii Reportáž získal první místo polský autor Antoni Rokicki s dílem Poslední akce. Podle pořadatelů soutěžní přehlídky, která dnes skončila, byly jmenovatelem oceněných děl silné lidské příběhy či originalita.
Do letošního ročníku festivalu Prix Bohemia Radio se přihlásilo 167 soutěžních děl, z nichž 38 postoupilo do finálového výběru. Jednotlivá díla se představovala od pondělí, dnes sérii ukončila kategorie Podcast.
"Letošní Prix Bohemia Radio ukázal, jak rozmanitá a kvalitní je současná rozhlasová a audio tvorba. Mezi oceněnými najdeme silné lidské příběhy, originální rozhlasová dramata i investigativní práci, která má skutečný dopad," uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Ocenil, že mezi vítězi jsou také projekty Českého rozhlasu.
Festival během čtyř dnů představil současnou českou i zahraniční audio tvorbu a nabídl prostor nejen autorům, ale také posluchačům a studentům. Kromě soutěžních poslechů a diskusí s tvůrci se program věnoval aktuálním otázkám rozhlasové tvorby a veřejnoprávních médií.
V kategorii Dokument zvítězila Ridina Ahmedová s pořadem Sama sebe jsem se bála, která přináší osobní výpověď ženy odsouzené za závažný trestný čin, jež se vyrovnává s vlastní vinou a hledá cestu k jejímu přijetí. Odborná porota ocenila především autorskou odvahu, vytrvalost při hledání pravdy a citlivý přístup k protagonistce, který zachovává respekt k její lidské důstojnosti.
Z dramatických děl porotu nejvíce ocenila mysteriózní rozhlasová krimi Tragédie Liblice Jiřího Havelky, která zavádí posluchače do silvestrovské noci roku 2022, kdy končí celoplošné vysílání Českého rozhlasu na středních vlnách. Přestože je vysílač v Liblicích na Kolínsku odpojen, zařízení dál záhadně vysílá a přijímá signál. "Odborná porota jednomyslně ocenila originalitu, humor, dynamické vyprávění i nápaditou práci s rozhlasovým prostředím a jeho historií," doplnila Natálie Lorencová za pořádající Český rozhlas.
V mezinárodní kategorii Reportáž zvítězil Antoni Rokicki. Prostřednictvím příběhu jedné polské rodiny přibližuje univerzální zkušenost s láskou a ztrátou, která překračuje kulturní hranice i rozdílné rozhlasové tradice. První místo v kategorii Podcast získala investigativní série Českého rozhlasu Systém Kaderka autora Artura Janouška, která odhaluje zákulisí dotační kauzy a fungování mocenských vztahů v českém tenise. Odborná porota ocenila především vytrvalou investigativní práci autora, jenž při odhalování kauzy čelil mimořádnému tlaku ze strany tehdejšího předsedy tenisového svazu Iva Kaderky a jeho vlivného okolí. Vyzdvihla také srozumitelné zpracování složitého příběhu a možnost nahlédnout do zákulisí novinářské práce, dodali pořadatelé festivalu.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodly odborné a studentské poroty. Cenu posluchačů v kategorii Podcast získaly Ptačí řeči České společnosti ornitologické, které propojují svět ptáků, ochranu přírody a aktuální společenská i ekologická témata.