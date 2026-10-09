V Šumperku finišují přípravy na jubilejní ročník festivalu Blues Alive

V Šumperku dokončují přípravy na letošní 30. ročník festivalu Blues Alive. Návštěvníkům nabídne od 12. listopadu tři dny koncertů, doprovodný program i tradiční noční jam sessions. Největší středoevropská přehlídka zaměřená na blues a příbuzné žánry bývá tradičně vyprodaná, díky novému zvětšenému zázemí však pořadatelé do prodeje uvolňují omezený počet dodatečných vstupenek, sdělil ČTK mluvčí přehlídky Radek Pavlovič.
"Třicátý ročník pro nás není důvodem jen vzpomínat. Chceme ukázat, že blues je stále živá a současná hudba a že Blues Alive je především zážitek, kvůli kterému se lidé do Šumperka vracejí. Třetina vstupenek se tradičně vyprodá již rok dopředu návštěvníkům, kteří festival znají z minulých let, a právě jejich věrnost je pro nás nejlepší vizitkou," uvedl ředitel festivalu Štěpán Suchochleb.
Na dvou hlavních pódiích a dalších scénách v Šumperku se vystřídají hudebníci z USA, Česka i dalších evropských zemí. "Mezi hlavní hvězdy jubilejního ročníku patří D. K. Harrell, čerstvý dvojnásobný držitel Blues Music Awards, sedminásobná držitelka stejného ocenění a zpěvačka nominovaná na Grammy Janiva Magness, taktéž dvěma letošními cenami Blues Music Awards ověnčená zpěvačka a baskytaristka Danielle Nicole a mimořádné spojení amerických kytaristů JD Sima a Luthera Dickinsona," uvedl mluvčí přehlídky.
Výjimečnost letošního ročníku podtrhne podle pořadatelů výrazně větší prostor pro české hudebníky, kteří pro sebe zaberou jednu ze dvou hlavních scén. Z českých zástupců se mohou milovníci blues těšit například na koncert kapely Ivan Hlas Trio, písničkářky Marie Puttnerové nebo Michala Prokopa. Hudebník, který stál u kořenů tohoto festivalu, koncertem oslaví své 80. narozeniny.
Festival Blues Alive bude mít podle pořadatelů přesah i mimo domovskou scénu v Domě kultury. Koncerty, rozhovory, poslechové pořady, filmové projekce a další setkání s hudbou a jejími protagonisty budou také v klášterním kostele, knihovně, kině a na dalších místech ve městě. Novinkou bude také odpočinková zóna v Pavlínině dvoře. "Festival navíc tradičně přesáhne hranice Šumperka prostřednictvím Blues Alive Tour, v jehož rámci se tradiční mississippský kytarista Stud Ford představí také na dalších místech v České republice," dodal Pavlovič. Program je na stránkách festivalu.
Festival Blues Alive začal v Šumperku v roce 1996 jako jednodenní akce, která se postupně proměnila do podoby třídenního hudebního maratonu. Každoročně se ho účastní bluesové kapely a sólisté z USA, Evropy i z Česka. Loni se na něm za tři dny na pódiích vystřídalo na 30 kapel a do města přilákal zhruba 1400 návštěvníků z Česka i ze zahraničí.