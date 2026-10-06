V Šumperku hořelo v ubytovně, hasiči evakuovali 14 lidí, škoda je přes milion

V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně, hasiči evakuovali 14 lidí. Dva z ubytovaných hasiči předali ke kontrole záchranářům. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Hasiči to oznámili na síti X. Škoda se vyšplhá přes milion korun, bude se ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety, sdělila dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. V Šumperku se jedná o druhý požár ubytovny za posledních šest týdnů.
Hořet začalo před 03:00. Z pokoje, kde začalo hořet, se oheň rozšířil na střechu budovy. "Ze silně zakouřeného objektu bylo evakuováno 13 osob, jeden nájemník zůstal uvězněn v jednom z pokojů a nemohl se dostat kvůli kouři a ohni ven, toho jsme zachránili a ve vyváděcí masce jsme jej vyvedli ven," uvedla mluvčí hasičů.
Krátce po 05:00 hasiči uvedli, že už zamezili šíření požáru. "Souběžně jsme hasili vnitřní i vnější cestou. Na místě zasahovalo šest jednotek hasičů, které dostaly požár pod kontrolu a zamezily jeho šíření. S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledávali jsme ohniska a dohašovali jsme," doplnila mluvčí.
Pro obyvatele ubytovny přijel evakuační autobus a část z nich hasiči přepravili do náhradního ubytování, které zajistili spolu s městem. Kolem objektu je vyhrazen páskou nebezpečný prostor, hrozí zde pád zdiva, dodala mluvčí.
V Šumperku hořelo v ubytovně také na konci srpna. Mluvčí hasičů pro ČTK dnes upřesnila, že se tehdy jednalo o jiný objekt. Záchranáři tehdy na místě ošetřili šest lidí, dva z nich byli v kritickém stavu. Hasiči ze zakouřené budovy po žebřících evakuovali do bezpečí dvě desítky lidí. Událost vyšetřují policisté pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.