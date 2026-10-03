V šumperském hotelu Perk se otevřel nový výstavní prostor pro umění a fotografii

Nově zrekonstruovaný šumperský hotel Perk nabízí ve městě nový výstavní prostor pro umění a fotografii. Otevřela jej dnešní výstava s názvem Spirit of the Forest fotografky Veroniky Souralové. Návštěvníky zavádí do kamerunského pralesa mezi příslušníky etnika Baka. Domorodce na nich fotografka zachytila při lovu, ale i u tance či při šamanských rituálech. Výstavní prostor se bude postupně obměňovat dalšími autory, řekla dnes ČTK manažerka hotelu Andrea Veselovská.
"Perk Gallery dále rozšiřuje propojení hotelu se současným uměním a navazuje na instalaci ikonického Miminka Davida Černého, které je od června 2026 umístěno na fasádě hotelu. Galerie je koncipována jako dlouhodobý kurátorský projekt, který bude postupně hostit různé české i zahraniční umělce a pravidelně obměňovat svůj výstavní program," uvedla Veselovská.
Perk Gallery dnes otevřela vernisáž Souralové, fotografky, spisovatelky a ředitelky Czech Photo. Výstava představuje návštěvníkům příslušníky etnika Baka z kamerunského pralesa. "Veronika zde nebyla jen pozorovatelkou. Doprovázela je při lovu, rybolovu a sběru divokého medu, sdílela s nimi večery u ohně, zpěv, tanec i šamanské rituály," podotkla Veselovská. Doplnila, že šumperská výstava je zároveň první ochutnávkou velké výstavy Spirit of the Forest, která otevře v listopadu novou imerzivní galerii Czech Photo v developerském projektu Lihovar Smíchov v Praze.
Hotel Perk dříve fungoval pod jménem Grand a po tříleté rekonstrukci byl otevřen v létě 2023. Je ve funkcionalistické budově, která patří mezi nejvýraznější stavby v Šumperku. Původní hotel byl postaven v roce 1931 a stal se středem společenského dění ve městě.
Hotel letos na jaře koupila společnost Trigema Marcela Sourala a zařadila jej do svého investičního fondu. V plánu má několik obměn. Tento týden byla například otevřena nová restaurace, výraznou proměnou prošla také její kavárenská část podle návrhu designérky Lucie Koldové.
Hotel Perk je umělcům nakloněn dlouhodobě, od června letošního roku jeho fasádu například zdobí obří laminátové Miminko ze série soch výtvarníka Černého. Stopadesátikilové batole dlouhé 3,5 metru dostalo jméno Karolína. Výtvarník známý svými kontroverzními a provokativními plastikami ji do Šumperka zapůjčil ze svých sbírek.