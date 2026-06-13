V šumperském muzeu ožívá historie města, výstava připomíná jeho 750 let

Sedm a půl století šumperské historie představuje nová výstava ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Expozice nazvaná Šumperk: Příběh starý 750 let mapuje vývoj města od prvních stop osídlení až po počátek průmyslové éry. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout do 11. října. Výstava vznikla jako jedna z hlavních připomínek letošních oslav 750 let od založení města, sdělila ČTK pracovnice muzea Zuzana Kvapilová.
Historické události muzeum prezentuje prostřednictvím speciální technologie, která kombinuje exponáty s multimediálními prvky. Návštěvníci se tak seznamují s deseti příběhy zachycujícími klíčové okamžiky dějin města.
Expozice připomíná například založení středověkého Šumperka, příchod dominikánského řádu, období hospodářského rozkvětu ve 14. až 16. století, ničivé požáry, dopady třicetileté války, čarodějnické procesy nebo morové epidemie. Závěrečná část se věnuje rozvoji řemesel a textilní výroby včetně Klapperothovy manufaktury založené v roce 1785, která předznamenala nástup průmyslového věku, uvedla Kvapilová.
Mezi nejcennější vystavené předměty patří bronzové artefakty staré přibližně 3000 let. "Nejvzácnější je odlomená rukojeť bronzového meče objevená v Městském lese, palcát ze 14. století či dřevěné vodovodní potrubí z 16. století," doplnila pracovnice muzea. Pozornost přitahuje také monumentální olejomalba Madony Ochranitelky s vedutou města od malíře Josefa Keyla a replika čarodějnického morového sloupku se zachovanými historickými prvky. Součástí expozice je také velkoformátová reprodukce nejstaršího známého vyobrazení Šumperka z období krátce po roce 1730.
Většina exponátů pochází ze sbírek šumperského muzea. Koncepci výstavy připravila historička Marie Gronychová ve spolupráci s odborníky z oblasti historie, dějin umění a archeologie. Výstavu doprovází také osmnáctiminutový dokumentární film režiséra Petra Kvapila. Snímek navazuje na jednotlivé tematické okruhy výstavy a kombinuje odborný výklad s hranými scénami.