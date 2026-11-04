V Unčovicích na Olomoucku hořela skladovací hala, vyhlášen byl druhý stupeň

Devět jednotek hasičů zasahovalo dnes nad ránem u požáru výrobní a skladovací haly v místní části Litovle v Unčovicích. Při příjezdu hasičů byla již hala v plamenech, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Příčina požáru ani škoda zatím určena nebyla, nikdo nebyl zraněn, sdělil dnes ČTK mluvčí hasičů Josef Koláček.
"Při našem příjezdu šlehaly plameny z oken a byla zasažena asi třetina haly. Nasadili jsme postupně čtyři útočné proudy, kterými se podařilo požár zlikvidovat," doplnil mluvčí hasičů.
Hasiči kvůli likvidaci ohně zřídili čerpací stanoviště v Mezicích. "Probíhá dohašování, vyhledávání skrytých ohnisek a vynášení materiálu z prostoru skladu. Událost se obešla bez zranění, zásah probíhal v dýchací technice," doplnil mluvčí hasičů s tím, že příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel.