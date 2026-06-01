V železniční stanici Kojetín na Přerovsku dnes odpoledne dělníci krátce před ukončením výluky provozu vlaků našli v zemi dělostřelecký granát, pyrotechnici ho odvezli k likvidaci. Evakuace nebyla nutná. ČTK to řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Vlaky na trati u Kojetína kvůli výluce nejezdily, omezení podle plánu skončilo dnes po 17:00
Mezi stanicemi Věžky a Chropyně stavbaři rekonstruují traťovou infrastrukturu. "Obdrželi jsme oznámení, že se tam nachází předmět, který připomíná munici," uvedla Zajícová. Přivolaní pyrotechnici nález identifikovali jako starý dělostřelecký granát. "Před 17:00 ho odvezli k likvidaci," dodala mluvčí.