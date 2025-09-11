Desítky zničených náhrobků i uren, vandal řádil na olomouckém hřbitově

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:12aktualizováno  18:12
Na Ústředním hřbitově v olomoucké části Neředín poničil neznámý pachatel několik desítek hrobů a uren, rozsah škod se teprve zjišťuje. Případ se vyšetřuje od dnešního dopoledne, informovali zástupci policie a města. Na místě jsou i kriminalisté.

Ústřední olomoucký hřbitov. | foto: město Olomouc

Hřbitov je do odvolání uzavřen pro běžné návštěvníky, plánovaných pohřbů ani provozu krematoria se toto opatření nedotkne, doplnili zástupci radnice.

„V tuto chvíli zjišťujeme rozsah poškození, provádíme ohledání místa, zajišťujeme a vyhodnocujeme stopy,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Rozsah škod policisté mapují společně s pracovníky Správy hřbitovů města Olomouce. „Dosavadní zjištění ukazují, že poškozeno bylo několik desítek hrobů. Přesný počet určí policie po dokončení kontrol i v dalších částech hřbitova. Nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o cílený útok na konkrétní skupinu či historické období. Pravděpodobně se jedná o pachatele, který škody způsobil buď s cílem obohacení, nebo z čistého vandalismu. To potvrdí až další vyšetřování,“ uvedl mluvčí radnice Jan Horejš.

Zástupci města poukázali, že pachatel zasáhl do osobního prostoru jednotlivců a rodin pozůstalých.

„Nejde totiž pouze o poškození náhrobků, ale také uložených uren. Z tohoto důvodu v současnosti probíhá nejen práce kriminalistů, ale i pracovníků hřbitova, aby následné odstraňování škod bylo provedeno s maximální pietou a úctou,“ doplnil mluvčí radnice.

Po zdokumentování škod správa hřbitovů stanoví postup, jakým budou pozůstalí informováni o zjištěných škodách a umožní jim prohlédnout hroby. „Pokud pozůstalí odhalí škody, které dosud nebyly zaznamenány, budou je moci nahlásit,“ dodal Horejš.

Případ vandalismu řešili policisté na olomouckém ústředním hřbitově naposledy před čtyřmi lety, kdy neznámý pachatel posprejoval desítky náhrobních kamenů, sochu i pomník obětem první světové války. Červeným sprejem poničil podle policie čtyři desítky míst, případ policisté vyšetřují pro podezření z poškození cizí věci.

Případy vandalismu na hřbitovech vyšetřovala policie v kraji i v minulosti, většinou však šlo o krádeže. V lednu 2018 dopadli policisté třicetiletého muže podezřelého z poškození 11 hrobů na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku. Muž pod vlivem alkoholu si podle kriminalistů přes hřbitov krátil cestu a přitom ničil náhrobky a pískovcový kříž.

V roce 2013 vyšetřovali policisté krádeže lampičky, křížů a měděných sošek ale i poškození náhrobku na hřbitově v Bedihošti na Prostějovsku. V květnu téhož roku dopadla policie jednadvacetiletého muže, který na hřbitově v Lipníku nad Bečvou kradl měděné lucerny, vázy, schránky na svíčky i měděnou plaketu a vysypal popel ze dvou uren.

V červnu 2011 dopadli dva muže podezřelé ze série krádeží a hanobení lidských ostatků na městském hřbitově v Prostějově.

Ústřední hřbitov v olomoucké části Neředín

Ústřední hřbitov v olomoucké části Neředín

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

11. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

