Olomouc si rozbalila dárky ještě před adventem. Už funguje ruské kolo i kluziště

Ondřej Zuntych
  11:22aktualizováno  11:22
Vánoční trhy v Olomouci začnou až s rozsvícením stromu. První bruslaři se už ovšem projeli po nově otevřeném olomouckém venkovním kluzišti. Spolu s už stojícím vyhlídkovým kolem předznamenává blížící se vánoční trhy. Jejich programy představují i Přerov, Prostějov a další města.

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště.

„Chceme, aby si atmosféru zimního bruslení v centru města mohl užít každý. Proto i letos zachováváme vstup zdarma,“ řekl primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Kluziště bude ve všední dny dopoledne vyhrazeno především školám a školkám.

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště. Nedaleko láká k výhledům i ruské kolo. (4. listopad 2025)
Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště. Nedaleko láká k výhledům i ruské kolo. (4. listopad 2025)
Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště. Nedaleko láká k výhledům i ruské kolo. (4. listopad 2025)
Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště. Nedaleko láká k výhledům i ruské kolo. (4. listopad 2025)
Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště. Nedaleko láká k výhledům i ruské kolo. (4. listopad 2025)
11 fotografií

„Na brusle se těší nejen školáci, ale i ti nejmenší z mateřských škol. K dispozici bude půjčovna vybavení a také výukové hrazdičky, které dětem pomohou s prvními kroky na ledě,“ uvedla Monika Řehulková z obecně prospěšné společnosti Kulturní Olomouc, jež pro město zajišťuje program.

Bruslit se bude až do 4. ledna od pondělí do čtvrtka do 20 hodin, v pátek a o víkendu až do 22 hodin.

Ruské kolo a trhy

Nad tržnicí už se tyčí i známé vyhlídkové kolo. I to se bude točit denně až do začátku ledna.

Kulturní program vánočních trhů začne v Olomouci v neděli 23. listopadu, kdy tisíce lidí zamíří na rozsvícení vánočního stromu v 18 hodin. Akce na Horním náměstí potrvají do Štědrého dne, kdy skončí mší pod širým nebem.

Stánky budou i na Dolním náměstí. Na pódiu vystoupí například Richard Pachman a Dita Hořínková s adventním koncertem, Kamelot Romana Horkého nebo Big Band Žerotín.

Led do Tří králů

První světelné ozdoby už v části Předmostí naznačují blížící se vánoční trhy i v Přerově.

„Novinkou letošního roku bude veřejné kluziště, které se promění v místo zimní radosti, pohybu a setkávání,“ pozval přerovský primátor Petr Vrána (ANO) do parčíku u majáku v blízkosti řeky Bečvy. Bruslení tam začne 29. listopadu v 17 hodin. Ledová plocha má zůstat přístupná až do Tří králů.

Návštěvníci budou mít kromě stánků s občerstvením k dispozici i placenou půjčovnu a brousírnu bruslí. I tam budou dopoledne vyhrazena školám, veřejnost může využít zbytek dne do 20 hodin, v sobotu o dvě a v neděli o hodinu déle.

Strom z Troubek

Vánoční strom dorazí do Přerova v sobotu 22. listopadu z Troubek. „Na náměstí T. G. Masaryka umístíme patnáctimetrový smrk, který musel být pokácen kvůli nadměrnému stínění rodinného domu a z bezpečnostních důvodů,“ sdělila Hana Staňková z Technických služeb města Přerova.

Na rozsvícení stromu dojde v neděli 30. listopadu v 18 hodin, poté začne program adventních trhů, který potrvá až do konce roku.

Předcházet tomu bude slavnostní rozsvícení betléma a první svíce adventního věnce u Galerie města Přerova. Tam se také uskuteční vernisáž výstavy Hvězda Aleny Ladové.

Advent v kraji

Olomouc
provoz kluziště: 4. 11. – 5. 1.
rozsvěcení vánočního stromu: 23. 11. v 18.00
program: 21. 11. – 23. 12.

Prostějov
provoz kluziště: 21. 11. – 15. 2.
rozsvěcení vánočního stromu: 28. 11.
program: 24. 11. – 23. 12.

Přerov
provoz kluziště: 29. 11. – 6. 1.
rozsvěcení vánočního stromu: 30. 11. v 18.00
program: 30. 11. – 1. 1.

Šumperk
provoz kluziště: 29. 11. – 6. 1.
rozsvěcení vánočního stromu: 30. 11. v 17.00
program: 30. 11. – 26. 12.

Jeseník
rozsvěcení vánočního stromu: 30. 11. v 17.00
program: 30. 11. – 1. 1.

Hudba bude na vánočním náměstí znít každý den. Přijede třeba Ondřej Hejma se Žlutým psem, Heidi, Tanja, kapely Argema, Turbo nebo Děda Mládek Illegal Band.

Jednotná výzdoba

V Prostějově tradiční vánoční jarmark vypukne v pondělí 24. listopadu a potrvá do 23. prosince. Novinkou letošního roku bude sjednocená vánoční výzdoba prodejního prostoru.

„V období adventu nás čeká i bohatý kulturní program. Už 21. listopadu otevře oblíbené kluziště a o týden později, 28. listopadu, se návštěvníci mohou těšit na slavnostní rozsvícení vánočního stromu s hudebním doprovodem Adama Mišíka,“ přiblížila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Akce Vánoční Šumperk před tamní radnicí odstartuje otevřením trhů 30. listopadu. I tam bude začátek spojený s rozsvícením vánočního stromu.

Šumperk do programu kromě koncertů regionálních kapel zařadil i komentované procházky, přednášky a výstavy. Lze tak navštívit přehlídku betlémů, seznámit se se slavením svátků šumperskou židovskou komunitou nebo se dozvědět něco o historii veřejného vánočního stromu, jenž se ve městě poprvé objevil před 99 lety.

Hlavní šumperskou novinkou je mobilní kluziště ve Smetanových sadech. Provoz zahájí v sobotu 29. listopadu a zavře 6. ledna.

V Jeseníku oslaví začátek adventního období v neděli 30. listopadu na Masarykově náměstí s celodenním hudebním programem, jarmarkem a v 17 hodin s rozsvícením vánočního stromu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Chomutov chce příští rok začít s opravou kina Praha za zhruba 100 milionů korun

Chomutov chce příští rok začít s opravou bývalého kina Praha. Původně tam město chtělo vybudovat coworkingové prostory pro začínající podnikatele nebo...

5. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Ústí nad Labem ožije jazzem, festival nabídne jam session i vernisáž

V Ústí nad Labem v pátek začne 29. ročník mezinárodního jazzového festivalu. Na dvoudenní akci se představí osobnosti české a zahraniční scény. Program nabídne...

5. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  5. 11. 12:41

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

5. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Táborští kohouti chtějí prodloužit úspěšnou sérii

Tři výhry v řadě posunuly táborské hokejisty ve druhé nejvyšší soutěži na jedenáctou příčku jen o bod za elitní desítku. Ve středu od 18 hodin se nováček ligy pokusí přidat další úspěch, když hostí...

5. listopadu 2025  12:32

Víc než hokej. Vysokoškoláky z Budějovic čeká boj na ledě a velká párty

Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě –...

5. listopadu 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Kancelář ombudsmana práv hledá témata, která si zaslouží pozornost

Kancelář ombudsmana vyzvala veřejnost, aby navrhla témata, kterými by se měli veřejný ochránce práv a dětský ombudsman zabývat. Má jít především o systémové...

5. listopadu 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

5. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky

Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v...

5. listopadu 2025  12:12

Příští rok Litomyšl podpoří literární rezidenci pro spisovatelku Annu Bolavou

Litomyšl na Svitavsku poskytne na měsíc zázemí pro autorskou tvorbu spisovatelce Anně Bolavé. Vyhrála ve čtvrtém ročníku Literární rezidence. Kromě měsíčního...

5. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Exarie je magická verze Prahy. Nejvíce jsem čerpal ze hry World of Warcraft, říká autor nové trilogie

Po čtyřech letech tajných příprav představuje spisovatel a streamer Radek Starý, známý pod přezdívkou Sterakdary, svou novou trilogii Exarie. Projekt, který spojuje svět knih a videoher, vznikal od...

5. listopadu 2025

Svatý Martin opět přijíždí do Borovan. Návštěvníci mohou pomoci charitě

Do Borovan letos opět dorazí svatý Martin. Tradiční slavnost se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 16 hodin na nádvoří borovanského kláštera a nabídne bohatý program pro rodiny s dětmi, milovníky...

5. listopadu 2025  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.