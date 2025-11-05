Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště.
„Chceme, aby si atmosféru zimního bruslení v centru města mohl užít každý. Proto i letos zachováváme vstup zdarma,“ řekl primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).
Kluziště bude ve všední dny dopoledne vyhrazeno především školám a školkám.
„Na brusle se těší nejen školáci, ale i ti nejmenší z mateřských škol. K dispozici bude půjčovna vybavení a také výukové hrazdičky, které dětem pomohou s prvními kroky na ledě,“ uvedla Monika Řehulková z obecně prospěšné společnosti Kulturní Olomouc, jež pro město zajišťuje program.
Bruslit se bude až do 4. ledna od pondělí do čtvrtka do 20 hodin, v pátek a o víkendu až do 22 hodin.
Ruské kolo a trhy
Nad tržnicí už se tyčí i známé vyhlídkové kolo. I to se bude točit denně až do začátku ledna.
Kulturní program vánočních trhů začne v Olomouci v neděli 23. listopadu, kdy tisíce lidí zamíří na rozsvícení vánočního stromu v 18 hodin. Akce na Horním náměstí potrvají do Štědrého dne, kdy skončí mší pod širým nebem.
Stánky budou i na Dolním náměstí. Na pódiu vystoupí například Richard Pachman a Dita Hořínková s adventním koncertem, Kamelot Romana Horkého nebo Big Band Žerotín.
Led do Tří králů
První světelné ozdoby už v části Předmostí naznačují blížící se vánoční trhy i v Přerově.
„Novinkou letošního roku bude veřejné kluziště, které se promění v místo zimní radosti, pohybu a setkávání,“ pozval přerovský primátor Petr Vrána (ANO) do parčíku u majáku v blízkosti řeky Bečvy. Bruslení tam začne 29. listopadu v 17 hodin. Ledová plocha má zůstat přístupná až do Tří králů.
Návštěvníci budou mít kromě stánků s občerstvením k dispozici i placenou půjčovnu a brousírnu bruslí. I tam budou dopoledne vyhrazena školám, veřejnost může využít zbytek dne do 20 hodin, v sobotu o dvě a v neděli o hodinu déle.
Strom z Troubek
Vánoční strom dorazí do Přerova v sobotu 22. listopadu z Troubek. „Na náměstí T. G. Masaryka umístíme patnáctimetrový smrk, který musel být pokácen kvůli nadměrnému stínění rodinného domu a z bezpečnostních důvodů,“ sdělila Hana Staňková z Technických služeb města Přerova.
Na rozsvícení stromu dojde v neděli 30. listopadu v 18 hodin, poté začne program adventních trhů, který potrvá až do konce roku.
Předcházet tomu bude slavnostní rozsvícení betléma a první svíce adventního věnce u Galerie města Přerova. Tam se také uskuteční vernisáž výstavy Hvězda Aleny Ladové.
Advent v kraji
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
Jeseník
Hudba bude na vánočním náměstí znít každý den. Přijede třeba Ondřej Hejma se Žlutým psem, Heidi, Tanja, kapely Argema, Turbo nebo Děda Mládek Illegal Band.
Jednotná výzdoba
V Prostějově tradiční vánoční jarmark vypukne v pondělí 24. listopadu a potrvá do 23. prosince. Novinkou letošního roku bude sjednocená vánoční výzdoba prodejního prostoru.
„V období adventu nás čeká i bohatý kulturní program. Už 21. listopadu otevře oblíbené kluziště a o týden později, 28. listopadu, se návštěvníci mohou těšit na slavnostní rozsvícení vánočního stromu s hudebním doprovodem Adama Mišíka,“ přiblížila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).
Akce Vánoční Šumperk před tamní radnicí odstartuje otevřením trhů 30. listopadu. I tam bude začátek spojený s rozsvícením vánočního stromu.
Šumperk do programu kromě koncertů regionálních kapel zařadil i komentované procházky, přednášky a výstavy. Lze tak navštívit přehlídku betlémů, seznámit se se slavením svátků šumperskou židovskou komunitou nebo se dozvědět něco o historii veřejného vánočního stromu, jenž se ve městě poprvé objevil před 99 lety.
Hlavní šumperskou novinkou je mobilní kluziště ve Smetanových sadech. Provoz zahájí v sobotu 29. listopadu a zavře 6. ledna.
V Jeseníku oslaví začátek adventního období v neděli 30. listopadu na Masarykově náměstí s celodenním hudebním programem, jarmarkem a v 17 hodin s rozsvícením vánočního stromu.