Vánoční sbírka: Rodina samoživitelky s autistou sní o autě a výletě za koňmi

Lenka Muzikantová
  15:22aktualizováno  15:22
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Monika Peřinová z Olomouce se sama stará o tři děti, nejvíc péče potřebuje malý Toník s autismem. I jim můžete nyní pomoci ve Vánoční sbírce MF DNES a iDNES.cz.
Monika Peřinová už si svůj vánoční dárek vybrala – aby se ve sbírce podařilo vybrat sto tisíc na koupi auta a dalších potřebných věcí. Na snímku je v popředí zleva předškolák Matyáš, čtyřletý Toník a roční Rozálie.
Čtyřletý Toník, který žije s maminkou a dvěma sourozenci v Olomouci, je autista a trpí vývojovou dysfázií.
Čtyřletý Toník, který žije s maminkou a dvěma sourozenci v Olomouci, je autista a trpí vývojovou dysfázií.
Čtyřletý Toník, který žije s maminkou a dvěma sourozenci v Olomouci, je autista a trpí vývojovou dysfázií. Někdy při afektu pomůže nechat syna vyvztekat, jindy naopak potřebuje pevně obejmout, aby věděl, že je tu máma pro něho.
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V malém dvoupokojovém bytě se u stolu s akváriem šestiletý Matyáš pilně připravuje na život budoucího školáka. Ve vedlejší místnosti s postelí, trampolínou a senzorickým stolečkem sedí Antonín a na tabletu sleduje oblíbené pohádky. Vedle sebe má svou mazlící dečku, bez které se nehne na krok. Kolem pak pobíhá malá Rozálie. Ačkoliv je roční holčička ještě miminko, čtyřletého brášku v lecčem strčí do kapsy.

„Toník je autista a trpí vývojovou dysfázií. Komunikace s ním je obtížná, velmi těžce zvládá změny a špatně spí. Objevují se u něj časté záchvaty a stavy přetížení. Ze všech dětí v současnosti potřebuje nejvíc péče,“ líčí Monika Peřinová.

Jako samoživitelka si nemůže vyskakovat. Finanční pomoc z Vánoční sbírky MF DNES a iDNES. cz, do které byla rodina vybraná jako jedna ze tří z celé republiky, by Monice umožnila pořídit si vlastní auto, jež potřebuje na cesty s Toníkem za lékaři na vyšetření.

„Nechci, aby dětství mých dětí určovali jen doktoři a Toníkovy obtíže. Kéž bychom spolu mohli zažívat i obyčejné věci jako výlety, společné chvíle a domov, kde se všichni budeme cítit v bezpečí a přijímaní,“ přeje si matka, která se každý den snaží rozdělit svou energii mezi tři děti s úplně rozdílnými potřebami a být tu naplno pro všechny.

K bezesné noci stačí i malá změna

Jsou tři hodiny odpoledne a Monika Peřinová, jež pracuje jako balíková doručovatelka, nyní je však na mateřské dovolené s Rozárkou, právě vyzvedla oba kluky ze školky. Toník do ní chodí teprve od září a na nové prostředí a kolektiv si ještě zvyká. Má třetí stupeň podpůrných opatření, hodnou asistentku a zatím vše jakžtakž zvládá.

„Každý den trnu, že mi ze školky zavolají, ať si pro Toníka přijdu, že má záchvat a nevědí si s ním rady. Zatím se to však nestalo,“ oddechne si maminka, která je jako na trní.

Vánoční sbírka iDNES.cz

Děti s poruchou autistického spektra potřebují bezpečné a podporující zázemí svých nejbližších, pro které je každodenní péče velmi náročná – obzvlášť pokud na ni zůstávají sami.

Letošní Vánoční sbírka MF DNES a iDNES.cz proto pomůže právě jim. Společně s nadačním fondem AutTalk, který založila Miss 2007 Kateřina Sokolová, podpoří náročnou péči a boj s každodenními výzvami, s nimiž se musejí potýkat tři rodiny z různých koutů Česka.

Cílem není jen vybrat peníze, ale také otevřít téma poruchy autistického spektra a přiblížit skutečnou tvář každodenní péče o děti s touto diagnózou. Veškeré peníze Nadační fond AutTalk rozdělí mezi všechny tři rodiny tak, aby dosáhly na důstojnější život a aby se povedlo zajistit jim potřebné terapie.

Přispět lze přes QR kód, ale také bankovním převodem libovolné částky na transparentní účet 4010401017/2010, variabilní symbol 111111. Vánoční sbírka poběží do 21. prosince.

QR kód pro příspěvek rodině autistického chlapce Toníka.

O to víc se totiž Toníkovy záchvaty z nakumulovaného stresu ve školce projevují posléze po příchodu domů, kdy má za odpoledne a večer třeba pět i více afektů. Rodina kvůli nim často vůbec nespí.

„Jsou to neskutečné stavy, hotové ‚eldorádo‘. Toník začne skákat, dupat a pištět, hází hračkami a ubližuje i svým sourozencům. V tu chvíli je mu všechno jedno, nic ho nezajímá. Zrovna teď v noci měl záchvat, kdy sebou mlátil a bouchal hlavou do skříně. Trvalo to hodinu a já u toho brečela, protože jsem nevěděla, jak ho utišit,“ popisuje Monika.

Někdy podle ní pomůže nechat syna vyvztekat, jindy naopak potřebuje pevně obejmout, aby věděl, že je tu máma pro něho.

Tyto nezvladatelné stavy komplikují život nejen rodině, ale i sousedům. I když Monika Peřinová na nástěnku u vchodu do paneláku vyvěsila plakátek, který synovy obtíže popisuje a vysvětluje, proč je jejich domácnost hlučnější a proč se zpoza dveří ozývá křik, pláč a dupání, někteří sousedé příliš pochopení nemají.

„Bohužel stále slyším, jak mám nevychované děti a že je nezvládám. Když má Toník afekt, ozývá se bouchání do topení a zdí a jsou to takové rány, že se tady všichni lekáme. Celou situaci to však jenom zhoršuje,“ vysvětluje matka, zatímco nese Toníkovi další kukuřičnou křupku. Ty totiž chlapec miluje.

„Sní mi ještě ty arašídové, ale nic moc víc mu nechutná. Z vývaru třeba zbaští jen nudle a mrkev, a to ho musím ještě krmit. Jí opravdu málo, a proto je tak hubený,“ posmutní Monika s tím, že její syn vůbec nezapadá do tabulek a lékaři jí to často vytýkají. Ve svém věku by měl hoch vážit 18 kilogramů, má však o pět méně.

Má prostě svůj svět...

Také chlapcův intelekt je podle psychologů velice nízký. „Má IQ 65, což je velice málo a můžeme jen doufat, že se to do budoucna zlepší,“ říká maminka. Hoch ve čtyřech letech nemluví, nezvládne se obléci ani dojít na záchod. Proto musí mít po celý den pleny. Kvůli vybočeným kotníkům toho moc neujde a musí se nosit.

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„Toník je absolutně nesoběstačný. Když ho dám třeba s bráchou do vany, jen tam sedí a kouká, nemá snahu se umýt nebo cokoliv po Matyášovi napodobit. Má svůj svět,“ krčí rameny matka, která se snaží synovi pomoci lépe pochopit svět kolem sebe a komunikovat. Pořídila proto vizuální kartičky, senzorické hračky a další pomůcky.

Svůj den musí přesně rozplánovat, aby hoch věděl, co ho čeká. „Má své rituály a jakékoli vybočení ze stereotypu u něj způsobuje zmatek. Musí přesně vědět, že jde do školky, pak třeba k doktorovi nebo že pojedeme na návštěvu k babičce. Pokud něco uděláme jinak, nastane problém,“ líčí matka.

Ze stejného důvodu Toník nezvládá například cestování městskou hromadnou dopravou nebo nakupování. „Je to pro něj naprosto neznámé prostředí, cizí lidé. Vadí mu ten šrumec, pípání pokladen, hlasy a ruch. Je přecitlivělý a vše ho stresuje,“ vysvětluje žena.

Nevnímá rizika, a když ho zaujmou třeba světla aut, klidně bez rozmyšlení vstoupí do ulice.

To je také důvod, proč rodina nutně potřebuje auto. Monika to své musela kvůli špatnému technickému stavu prodat, pro děti už cestování v něm nebylo bezpečné. Teď si vůz musí půjčovat od rodičů.

„V tom mi hlavně táta hodně vychází vstříc, pracuje v Makru, tak mi třeba nakoupí, když jsou slevy. Na hlídání ale Toníka moc dávat nemůžu, protože si nevědí rady s jeho afekty,“ přiznává Monika.

Sama vyrůstala v rodině s postiženým bratrem

Za malý byt o 45 metrech čtverečních Monika Peřinová platí nájem 16 tisíc včetně energií. Pobírá mateřskou a příspěvek na péči na Toníka, otec posílá alimenty. To podle ní s bídou stačí, aby rodina vyžila, na jiné věci však už peníze nezbývají. Monika by přitom tak moc chtěla zaplatit synovi třeba hipoterapii.

„Toník zvířata miluje a měli jste ho vidět, jak byl šťastný, když jel jednou na koni v parku v Olomouci,“ zasní se maminka.

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Sama vyrůstala v rodině s postiženým bratrem, který ve třech letech dostal zánět mozkových blan a podepsalo se to na jeho mentálním zdraví.

„Mně bylo tehdy 11 let a vše si pamatuji. Jak se najednou po nemoci bratrův vývoj zabrzdil, jak se choval. U Toníka to bylo podobné,“ vzpomíná žena.

Její syn se jako malý nepřetáčel na bříško, nechtěl pást koníčky. Monika Peřinová to nejdříve přikládala zdravotnímu problému, kdy měl Toník diastázu, tedy rozestoupené břišní svaly.

„Myslela jsem, že právě kvůli tomu je tak opožděný. Když však v roce ani později nechodil, bylo mi jasné, že je něco špatně,“ přemítá.

Přesnou diagnózu hoch ještě stále nemá

Mateřský instinkt se nemýlil a lékaři později potvrdili poruchu autistického spektra a opožděný vývoj. Vyšetření však ještě nejsou u konce.

„Vypadá to na vážnější formu autismu a k tomu ADHD. Čeká nás také vyšetření na psychiatrii a neurologii, protože Toník při afektech protáčí oči a vyvrací je v sloup, takže je tam podezření na epilepsii,“ vypočítala Monika s tím, že je nyní čekají konzultace v pražském Národním ústavu pro autismus (Nautis), kde se posléze dozví diagnózu.

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Ačkoliv matka lékaře žádala o medikaci pro svého syna, jež by mu pomohla zvládat afekty a rodině soužití se sousedy, žádné dodnes nemá.

„Nabídli mi melatonin na spaní, ten však vůbec nepomáhá, a pak ještě CBD kapky. Jenže z těch mám respekt, protože nevím, co by to s Toníkem udělalo,“ přiznává.

Syna také vybavila GPS lokátorem a doma pečlivě zamyká. „Nebudu zastírat, už jednou se vypravil sám do ulic a hledala ho i policie. Přitom je to pro něj tak nebezpečné. Nevnímá rizika, a když ho zaujmou třeba světla aut, klidně bez rozmyšlení vstoupí do ulice. Kdybych ho nechytila za kapuci, nevím, co by se stalo,“ nechce ani domýšlet.

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