Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty

Lenka Muzikantová
  14:12aktualizováno  14:12
Vánoční trhy v Olomouci si každoročně nenechají ujít desítky tisíc lidí. Přijíždějí za jedinečnou atmosférou historického centra, ale také záplavou stánků. Letos jich bude na Horním a Dolním náměstí kolem sto třiceti.Trhy se také rozšíří až na olomouckou náplavku a vůbec poprvé si je budou moci užít i lidé a děti trpící poruchou autistického spektra (PAS).
O olomoucké vánoční trhy je opět velký zájem a to i přesto, že některé položky...

O olomoucké vánoční trhy je opět velký zájem a to i přesto, že některé položky znovu mírně podražily. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Olomoucké vánoční trhy si lze letos prohlédnout také ze dvou vyhlídek (snímek...
Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...
Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...
Olomoucké vánoční trhy si lze letos prohlédnout také ze dvou vyhlídek (snímek...
Trhy začnou slavnostním rozsvícením vánočního stromu v neděli 23. listopadu v 18 hodin, čtvrt hodiny poté náměstí rozezní koncert Natálie Tichánkové a jejích hostů. Stříbrná jedle, která se stane dominantou vánočního náměstí, dorazí do centra Olomouce již tuto neděli.

Vánoční trhy v Olomouci 2025: bruslení, vyhlídkové kolo, trhy a záplava punčů

Strom v roce 1973 na návsi v Líšné na Přerovsku zasadili novomanželé Zmeškalovi a v sobotu v deset hodin budou i u jeho kácení. Z Líšné se strom vydá v neděli ve 4.30, na Horní náměstí by měl dorazit přibližně v 7 hodin. Trasa povede Brněnskou ulicí, do centra města vjede Pavelčákovou ulicí.

Výhled na adventní městečko i hodiny blízkosti

Stálou dominantou trhů zůstává olomoucká vánoční věžička na Horním náměstí. Pochozí rozhledna vysoká deset metrů se již stala neodmyslitelnou součástí vánoční scenérie a nabízí návštěvníkům výhled na celé adventní městečko.

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...

„Věžička se stala oblíbeným místem, odkud návštěvníci mohou vnímat krásu vánoční Olomouce shora. Obě náměstí jsou vánočně nazdobena, ale z výšky si člověk může dopřát klid a rozhlédnout se po celém dění bez shonu,“ uvádí Monika Řehulková, projektová manažerka obecně prospěšné společnosti Kulturní Olomouc, která trhy pořádá už více než 15 let.

Jednou z hlavních letošních novinek je koncept takzvaných hodin blízkosti na Dolním náměstí, které jsou určené pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS). „Chceme, aby se na trzích cítili dobře opravdu všichni - i ti, pro které bývá ruch a světla obtížné vnímat. Advent by měl být i o klidu, pokoře a vnímání potřeb druhých,“ dodává Řehulková. Každý všední den tak bude od 10 do 12 hodin na Dolním náměstí zaveden klidový režim.

O olomoucké vánoční trhy je opět velký zájem a to i přesto, že některé položky znovu mírně podražily.
Olomoucké vánoční trhy si lze letos prohlédnout také ze dvou vyhlídek (snímek ze zahájení).
Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště. Nedaleko láká k výhledům i ruské kolo. (4. listopad 2025)
Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště. Nedaleko láká k výhledům i ruské kolo. (4. listopad 2025)
„V tu chvíli budou ztlumena světla u Betlému i osvětlení stánků a vypneme také hudební produkci,“ přiblížila Řehulková. V Ježíškově dílně pak budou současně připraveny speciální aktivity pro děti s PAS.

„Tento režim vznikl po konzultacích s organizacemi JAN - Jdeme Autistům Naproti a Za sklem, které se dlouhodobě věnují podpoře osob s poruchami autistického spektra,“ doplnila Řehulková. V rámci osvěty o autismu věnují pořadatelé charitativní punčování právě organizacím JAN a Za sklem. Návštěvníci tak mohou svým přípitkem přispět na projekty, které pomáhají lidem s PAS a jejich rodinám.

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...

„Olomoucké vánoční trhy jsou symbolem tradice, pohody a setkávání. Letos k nim přidáváme další rozměr - otevřenost a respekt vůči všem návštěvníkům. Zavedením hodin blízkosti i podporou charitativních projektů chceme ukázat, že Vánoce v Olomouci nejsou jen o světlech a punči, ale především o lidech a jejich vzájemné ohleduplnosti,“ uvedl Miloslav Tichý, náměstek primátora Olomouce.

Také letos se on, stejně jako další zástupci vedení města zapojí do prodeje dobročinného punče, jehož výtěžek poputuje organizaci Za sklem. Akce se uskuteční 15. prosince ve stánku pod vyhlídkou. „Město také finančně podpořilo stavbu a provoz kluziště u tržnice, kde si může zdarma užít bruslení jak veřejnost, tak děti ze škol,“ dodal Tichý.

Důraz na řemeslo a regionální výrobu

Další letošní novinkou je podpora poctivých řemeslníků a regionálních tvůrců. Každou neděli po poledni se na pódiu představí prodejci, kteří se věnují ruční výrobě – ať už jde o originální dárky, přírodní produkty nebo lokální potraviny.

„Řemeslníci předvedou například výrobu medoviny, své řezbářské umění zase před zraky diváků ukáže řezbář Vincker, který bude mít na trzích svůj betlém se sochami v životní velikosti. Cílem je ukázat, že i v moderní době má ruční práce své místo a hodnotu,“ uvedla Řehulková.

Olomoucké vánoční trhy si lze letos prohlédnout také ze dvou vyhlídek (snímek...

Bohatý kulturní program i letos nabídne koncerty známých interpretů, na pódiu vystoupí například Richard Pachman a Dita Hořínková s adventním koncertem, Kamelot Romana Horkého nebo Big Band Žerotín. Nebudou chybět divadelní pohádková vystoupení, kulinářské show či oblíbenou Ježíškovu poštu. Na své si přijdou i milovníci pohybu – kluziště na Tržnici je v provozu již od začátku listopadu a vstup na něj je tradičně zdarma.

Olomouc hledá pořadatele na dalších pět let

Olomoucká radnice zahájila koncesní řízení na organizaci vánočních trhů v centru města na roky 2026 až 2030. Pětiletá zakázka má hodnotu 101 milionů korun, předchozí pětiletý tendr, který získala opakovaně obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc vyprší letos.

„Vybíráme provozovatele na následujících pět let a doba pro podání přihlášek končí 1. prosince. Až uběhne tato lhůta, budeme moci zveřejnit počet nabídek. Do té doby nemůžeme zveřejnit nic bližšího,“ uvedl náměstek Tichý.

Pohled na olomoucké Horní náměstí s adventními trhy a vánočním stromem, kterým...

Vybraný organizátor získá od města právo vánoční trhy pořádat a vybírat poplatky od prodejců. Za to bude muset zajistit program, prodejní stánky, úklid, bezpečnost či dodávky elektrické energie.

„Vánoční trhy konané na olomouckém Horním a Dolním náměstí včetně vyústění přilehlých ulic jsou významná a tradiční akce realizována v předvánočním čase, která si získala u občanů i návštěvníků města velkou oblibu. Rádi bychom tuto tradici zachovali, navázali na minulé ročníky a na základě dosavadních zkušeností dále posunuli její kvalitu a prestiž,“ píše se v oznámení koncesního řízení.

