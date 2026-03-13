Med od včelaře? Kraj sužují choroby včelího plodu, nejvíce na Šumpersku

Daniel Vachek
  6:02aktualizováno  6:02
Osladit si v zimě čaj medem od souseda, místního včelaře? Nejeden milovník sladké pochutiny se možná bude muset spokojit s produktem z obchodu. V Olomouckém kraji totiž řádí hniloba a mor včelího plodu, nejhorší situace je na Šumpersku. Regionálního medu podle chovatelů nebude tolik jako v minulých letech. Spousta chovů úplně končí, úly regionálních chovatelů vymírají kvůli nebezpečným chorobám.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Letos veterináři v Olomouckém kraji evidují podezření na nákazu hnilobou či morem včelího plodu na více než stovce stanovišť. „Už jsme udělali nějaká vyšetření v letošním roce a bohužel máme 97 podezření na hnilobu včelího plodu,“ informovala Helena Radiměřská Přibylová z Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj (KVS).

Podle ní se podezření týká už 900 včelstev (včelstvo je obvykle jeden úl obývaný královnou, 50–100 tisíci dělnic a v sezoně i stovkami trubců – pozn. red.).Podle mapy výskytu onemocnění hniloby včelího plodu, kterou zveřejňuje Státní veterinární správa, je od léta 2025 nejzasaženější Šumpersko.

Radiměřská Přibylová sdělila, že se nákaza týká kromě Šumperska také Olomoucka. Loni se přitom včelaři potýkali i s morem včelího plodu

Počasí nedovolilo včelám pracovat naplno. Letošního medu bude zoufale málo.

„Nákazová situace v chovech včel je aktuálně na území kraje špatná. Nelze vyloučit vznik dalších podezření na tyto nákazy ani v nových lokalitách, takže monitoring moru i hniloby včelího plodu bude letos pokračovat,“ připomněla ředitelka KVS Hana Brázdová.

Vzhledem k vysokému počtu nahlášených podezření budou naši inspektoři prohlížet včelstva postupně. V případě, že chovatel sám najde příznaky svědčící pro tyto nebezpečné nákazy, musí nás neprodleně kontaktovat,“ dodala Brázdová

Chovatelé už loni nahlásili 99 podezření na hnilobu včelího plodu. „Naši inspektoři tak loni museli prohlédnout 1 124 včelstev, z toho 354 jich nakonec bylo kvůli potvrzené nákaze nutné zlikvidovat,“ uvedla Brázdová.

„Teď přicházejí výsledky vzorků a není to dobré. Očekávali jsme, že když se začne vyšetřovat, tak se nákaza objeví,“ prohlásil předseda základní organizace Českého svazu včelařů v Šumperku a okolních obcích Vít Sochora. Situace by se podle něj měla více vyjasnit s příchodem teplejšího počasí, kdy začnou včely vylétat z úlů.

Chov včel i pěstování se kvůli klimatu posunou do vyšších poloh, očekává včelař

Podle Sochory se onemocnění pravděpodobně projeví na množství medu. Spousta včelařů se totiž rozhodla s chovem skončit, jelikož podle dosud platné legislativy bylo nutné při prokázání nákazy v jednom včelstvu spálit celé stanoviště (místo k chovu včel s více úly – pozn. red.).

„Myslím si, že u nás v organizaci v Šumperku meziročně ubylo přibližně 20–30 včelařů, což je přibližně 200–300 včelstev,“ vyčíslil Sochora s tím, že jde pouze o organizaci v Šumperku. „Za celý okres jde úbytek už do tisíců včelstev,“ doplnil.

Podmínka pálení celých stanovišť se změnila od začátku března, kdy vstupuje v platnost nová legislativní úprava. Podle ní bude nutné spálit celé stanoviště až v případě, že se nakazí více než 15 procent jeho včelstev.

Za nemoci mohou i chovatelé, myslí si předseda včelařů

Podle předsedy olomoucké okresní organizace Českého svazu včelařů Lea Czabeho se nákaza šíří také na Olomoucko, konkrétně do Dlouhé Loučky, kde musel chovatel zlikvidovat 40 včelstev. Czabe přisuzuje odpovědnost za nákazy i včelařům.

Úhyny včel jsou letos enormní, český med bude vzácnost, varují odborníci

„Myslím si, že se k nám onemocnění včelstev táhne trochu z polské strany. Disciplína včelařů není úplně ideální, takže si kolikrát přivezou včely bůhvíodkud, bez rozborů,“ vysvětlil s tím, že vliv má také hygiena v péči o tento užitečný společenský hmyz.

Zda současná neradostná situace zdraží med, zatím není jasné. Někteří oslovení včelaři se zvyšovat cenu zdráhají s odkazem na velmi silnou konkurenci levnějších druhů medu z ciziny nabízených v supermarketech. Hniloba včelího plodu je, stejně jako mor včelího plodu, bakteriální onemocnění.

Nákaza se může do chovu dostat při zalétávání včel (dělnice létají do jiného úlu – pozn. red.), loupežemi (silnější včelstva napadají slabší a kradou jim zásoby – pozn. red.), roji neznámého původu, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami.

Původcem moru je navíc bakterie, která vytváří extrémně odolné spory. Podle odborníků je ke zdolání nákazy v obou případech často nutné přistoupit k radikálním opatřením, jako je spálení celého stanoviště.

Augustin Uváčik. Majitelé střech včelaře často oslovují sami, jedním z důvodů...

Předseda olomoucké okresní včelařské organizace Czabe informoval, že včelaři jednají s hejtmanstvím o zajištění plošného vyšetření na mor včelího plodu, který chovatelé považují za závažnější onemocnění. Kraj by tak v budoucnu mohl vyčlenit až jeden milion korun na plošné testování.

„V případě, že by to dopadlo dobře a vyšetření na mor se udělalo a podařilo se nějak počty nakažených včelstev snížit, pak bychom se mohli pokusit domluvit plošné vyšetření také na hnilobu včelího plodu,“ vysvětlil s tím, že vyšetření na hnilobu je nákladnější než v případě moru.

V Olomouckém kraji je zhruba 45 tisíc včelstev. Dříve patřil mezi regiony značně postižené morem včelího plodu, v letech 2021 a 2022 se situace zlepšila. V roce 2022 byla nákaza potvrzena pouze na devíti stanovištích a zlikvidováno tehdy bylo 25 včelstev. Nyní vážných nemocí včel opět přibývá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Válka v Íránu zdražuje pistácie. V Indii už cena vyskočila o 26 procent

13. března 2026  8:30

Noční požár v Hostivaři. Hořel elektroodpad a šrot, hasiči použili speciální techniku

Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)

Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru kovového odpadu a elektroodpadu na pomezí Hostivaře a Dolních Měcholup. Kvůli rozsahu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě pracovalo několik...

13. března 2026  8:12

Symfonická pocta Depeche Mode poprvé v Česku

13. března 2026  8:08

Laskavost jako řetězová reakce: Proč si nenechat ujít "tichou knihu" Kde jsi?

13. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým generálním ředitelem ČPZP je Ing. David Šmehlík

13. března 2026  7:57

OBRAZEM: Pražské tramvaje 14T mládnou. Některých změn si všimnou jen fajnšmekři

Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává...

Tramvaje 14T letos slaví výročí. Pražany a turisty totiž vozí po Praze už rovných 20 let. Dopravní podnik teď první skutečně moderní a nízkopodlažní tramvaje v Praze postupně inovuje. Některá...

13. března 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Sedlnické sněženky zvou na jarní výlet. Vybírat si ale můžete i z jiných víkendových tipů

Fialové jaterníky, ale třeba také bělostné sněženky (na snímku) lze nyní nalézt...

Přemýšlíte, kam se vydat o víkendu? Vyberte si z našich tipů.

13. března 2026

Med od včelaře? Kraj sužují choroby včelího plodu, nejvíce na Šumpersku

Roman Slavík předsedá chovatelům včel ve Zlínském kraji od roku 2015, snaží se...

Osladit si v zimě čaj medem od souseda, místního včelaře? Nejeden milovník sladké pochutiny se možná bude muset spokojit s produktem z obchodu. V Olomouckém kraji totiž řádí hniloba a mor včelího...

13. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....

Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů....

13. března 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

„Holubi“, ani ti dobří, se do kapes nevracejí. Mladí Češi mají o látkových kapesnících jasno

Látka, nebo celulóza? Jarní smrkací evergreen umí rozdělit společnost na dvě...

„Fuuuj! Ty používáš látkovej kapesník? A to ti mám začít říkat Pan nudlička?“ Pokud jste někdy nebyli svědkem podobné dehonestace používání klasických látkových kapesníků, nejspíš je vaše sociální...

13. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Brně dnes začíná veletrh Opta, největší od covidu

ilustrační snímek

V Brně dnes začíná veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Opta, který bude největší od doby covidové pandemie. Do neděle se na brněnském výstavišti...

13. března 2026,  aktualizováno 

Majitelé chtějí za ubytovnu na Lounsku, kde po incidentu zemřelo dítě, 30 mil.Kč

ilustrační snímek

Majitelé chtějí za ubytovnu v Drahomyšli na Lounsku, kde se stal incident, po kterém zemřelo dítě, 30 milionů korun. Obec Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, má...

12. března 2026  22:59,  aktualizováno  22:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.