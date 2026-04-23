Ve Sluňákově se chystá gastrofestival Vidle a vidličky a kuchařská show dětí

Rekordní zájem dětských kuchařů i show uznávaného šéfkuchaře nabídne tuto sobotu druhý ročník festivalu Vidle vidlička fest v areálu Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku. Do letošní kuchařské soutěže se zapojilo 31 týmů, tedy 223 dětí, což je více než dvojnásobek oproti loňsku, sdělila ČTK koordinátorka Julie Zendulková z pořádající MAS Moravská cesta. Festival je součástí Edojarmarku, kterým vrcholí letošní ročník Ekologických dnů Olomouc.
Hlavním lákadlem gastroakce bude vystoupení šéfkuchaře Petra Heneše, který zájemcům předvede vaření na otevřeném ohni. Návštěvníci se mohou těšit i na další netradiční zážitky, jako je například degustace živých limonád z divokých květů během přednášky projektu Plevel Naslepo nebo osvětový blok z Doubravského dvora o cestě čerstvého mléka do školních jídelen.
Součástí projektu Od vidlí po vidličku je také motivace dětí k vaření z lokálních zdrojů, do letošního klání se podle Zendulkové přihlásilo rekordních 31 týmů, které čítají dohromady 223 dětí. "Oproti loňským 15 týmům je to parádní skok dopředu. Zapojili se školáci, skauti i mladí hasiči, kteří si dali opravdu záležet na výběru lokálních produktů," uvedla Zendulková. Součástí festivalu bude vyhlášení nejlepších týmů, které zároveň dostanou příležitost připravit občerstvení přímo před zraky návštěvníků.
Přehlídka má i doprovodný program v podobě divadelního představení Romana Prokeše a jeho studia Bez kliky, po celý den bude návštěvníkům v areálu Sluňákova k dispozici jarmark lokálních potravin a jiných výrobků, pro děti budou připraveny kreativní tvořivé dílny.
Gastropřehlídka se uskuteční v centru ekologických aktivit Sluňákov a je součástí letošního festivalu Ekologických dnů Olomouc, nejstaršího českého environmentálního festivalu, který od poloviny dubna nabízí návštěvníkům série přednášek s předními odborníky, ale i besedy či výstavy. Tradičně nejnavštěvovanější akcí je Edojarmark, který se letos uskuteční právě v sobotu a v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví se propojí s akcí Od vidlí po vidličku fest zaměřenou na podporu lokálních potravin.