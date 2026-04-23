Ve Sluňákově se chystá gastrofestival Vidle a vidličky a kuchařská show dětí

Autor: ČTK
  9:46aktualizováno  9:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Rekordní zájem dětských kuchařů i show uznávaného šéfkuchaře nabídne tuto sobotu druhý ročník festivalu Vidle vidlička fest v areálu Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku. Do letošní kuchařské soutěže se zapojilo 31 týmů, tedy 223 dětí, což je více než dvojnásobek oproti loňsku, sdělila ČTK koordinátorka Julie Zendulková z pořádající MAS Moravská cesta. Festival je součástí Edojarmarku, kterým vrcholí letošní ročník Ekologických dnů Olomouc.

Hlavním lákadlem gastroakce bude vystoupení šéfkuchaře Petra Heneše, který zájemcům předvede vaření na otevřeném ohni. Návštěvníci se mohou těšit i na další netradiční zážitky, jako je například degustace živých limonád z divokých květů během přednášky projektu Plevel Naslepo nebo osvětový blok z Doubravského dvora o cestě čerstvého mléka do školních jídelen.

Součástí projektu Od vidlí po vidličku je také motivace dětí k vaření z lokálních zdrojů, do letošního klání se podle Zendulkové přihlásilo rekordních 31 týmů, které čítají dohromady 223 dětí. "Oproti loňským 15 týmům je to parádní skok dopředu. Zapojili se školáci, skauti i mladí hasiči, kteří si dali opravdu záležet na výběru lokálních produktů," uvedla Zendulková. Součástí festivalu bude vyhlášení nejlepších týmů, které zároveň dostanou příležitost připravit občerstvení přímo před zraky návštěvníků.

Přehlídka má i doprovodný program v podobě divadelního představení Romana Prokeše a jeho studia Bez kliky, po celý den bude návštěvníkům v areálu Sluňákova k dispozici jarmark lokálních potravin a jiných výrobků, pro děti budou připraveny kreativní tvořivé dílny.

Gastropřehlídka se uskuteční v centru ekologických aktivit Sluňákov a je součástí letošního festivalu Ekologických dnů Olomouc, nejstaršího českého environmentálního festivalu, který od poloviny dubna nabízí návštěvníkům série přednášek s předními odborníky, ale i besedy či výstavy. Tradičně nejnavštěvovanější akcí je Edojarmark, který se letos uskuteční právě v sobotu a v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví se propojí s akcí Od vidlí po vidličku fest zaměřenou na podporu lokálních potravin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Těšínské divadlo v Českém Těšíně uvede pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška

ilustrační snímek

Dětská scéna Bajka Těšínského divadla v Českém Těšíně na Karvinsku uvede na své Malé scéně pohádkový příběh Pták Ohnivák a liška Ryška. Inscenace plná kouzel,...

24. dubna 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Strážníci v Mostě za den posbírali 37 použitých stříkaček, za rok je to asi 1000

ilustrační snímek

Strážníci v Mostě při jednodenní akci sesbírali 37 použitých injekčních stříkaček. Prohlédli společně s asistenty prevence místa, kde se hojně pohybují děti,...

24. dubna 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

Chovatelská přehlídka v Písku vystavuje rekordní počet trofejí

ilustrační snímek

Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře, která se koná ode dneška do středy v písecké lesnické škole, vystavuje rekordní počet úlovků. Návštěvníci si mohou...

24. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  13:45

Shanghai Electric na veletrhu Hannover Messe 2026: Integrace energetiky a průmyslu pomocí AI

24. dubna 2026  15:27

Regionální potravina posiluje důvěru Čechů v lokální výrobky

24. dubna 2026  15:05

Olomoucké Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo Tramtarie, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sálu, našlo nové prostory. Ze své současné scény ve Slovanském domě se...

24. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

V sobotu a v neděli ve Svitavách zazní v premiéře Opera Svitavy

ilustrační snímek

V sobotu a v neděli budou mít lidé možnost v kulturním centru Fabrika ve Svitavách poprvé slyšet Operu Svitavy. Libreto k opernímu představení se svitavskou...

24. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

V Kyjově na Hodonínsku pokračuje stavba sportovní haly, dělníci u ní našli sklep

ilustrační snímek

V Kyjově pokračuje stavba multifunkční sportovní haly za téměř 40 milionů korun. Po roce prací je hotová hrubá stavba, nyní dělníci začínají pracovat uvnitř....

24. dubna 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Unikátní zákrok. Lékaři poprvé využili při operaci ramene pacientovu chrupavku

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska...

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska zrekonstruovali poškozenou chrupavku v ramenním kloubu pomocí metody, při níž použili vlastní chrupavčitou tkáň operovaného...

24. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Policie nechybovala, když domnělému extremistovi odebrala vzorek DNA a otisky

ilustrační snímek

Policie nechybovala, když sejmula domnělému pravicovému extremistovi otisky prstů, odebrala vzorek DNA a záznamy uchovala ve svých databázích. Nejvyšší správní...

24. dubna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Na opatření proti suchu v lesích dá Zlínský kraj 7,3 milionu Kč, více než loni

ilustrační snímek

Opatření na zmírnění dopadů sucha v lesích podpoří letos Zlínský kraj částkou téměř 7,3 milionu korun. Je to zhruba o dva milionu korun více než loni. Dotaci...

24. dubna 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

OBRAZEM: Kousek Ameriky na Malé Straně. Konvoj svobody dorazil do Prahy

Konvoj historických armádních vozidel v centru Prahy připomněl 81. výročí konce...

Konvoj historických armádních vozidel v pátek v centru Prahy připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví Spojených států amerických na Malé Straně si mohli lidé zhruba...

24. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.