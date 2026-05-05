Ve Šternberku na Olomoucku bude nová hasičská stanice za 120 milionů korun

Profesionální hasiči ve Šternberku na Olomoucku budou mít do konce letošního roku novou hasičskou stanici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město Šternberk a dalších 24 spádových obcí, sdělila dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nová zbrojnice za šternberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí.
Současná hasičská záchranná stanice ve Šternberku, která vznikla přestavbou v 60. letech minulého století, slouží 25 příslušníkům. Ve svém obvodu zajišťují pomoc pro 34.000 obyvatel. "Dispozice stanice neumožňuje vytvořit dostatečné prostory pro chemickou či technickou službu, přestože příslušníci zajišťují servis vybavení i pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z okolí. Zásadním problémem jsou nyní také nedostatečně velká garážová stání, kde není možné parkovat výjezdové i speciální automobily, které jsou však s ohledem na charakteristiku zásahového obvodu naprosto nezbytné," uvedla Balážová.
Novostavba bude mít betonovou monolitickou konstrukci s obvodovými stěnami z keramických tvárnic s plochou spádovou střechou. Půdorysně tvoří písmeno L. V přízemí jednopodlažního bloku budou garáže a technologické zázemí. Servisní a provozní blok bude dvoupodlažní. "Nacházet se zde bude zázemí pro výkon služby, jako jsou šatny, jídelna, ložnice, kanceláře pro velitele i zasedací místnost krizového štábu. Součástí objektu budou i dílny pro strojní, chemickou a technickou službu. Stavba bude mít také cvičnou věž a v areálu bude rovněž multifunkční hřiště pro výcvik a fyzickou přípravu jednotky," dodala mluvčí hasičů.
Nová zbrojnice bude stát na ploše o rozloze 831 metrů čtverečných. Termín dokončení stavby je letos v prosinci.