Ve Stříbrnicích na Přerovsku shořela střecha rodinného domu, bez zranění

Rozsáhlý požár zasáhl dnes odpoledne střechu rodinného domu ve Stříbrnicích na Přerovsku. Nikdo nebyl zraněn, škodu hasiči vyčíslili na přibližně milion korun. Příčinu požáru na místě zjišťuje vyšetřovatel. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Petr Běhal.
U požáru zasahovalo devět jednotek hasičů, při jejich příjezdu již byla střecha plameny zcela zasažena. "Za pomoci několika C proudů a výškové techniky se hasičům podařilo požár rychle lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Nyní rozebírají střešní konstrukce a pomocí termokamer vyhledávají a dohašují skrytá ohniska. Zasahují v dýchací technice," doplnil mluvčí hasičů.