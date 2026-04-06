Ve věku 79 let zemřel někdejší fotoreportér ČTK Vladislav Galgonek

Ve věku 79 let zemřel dnes nad ránem někdejší dlouholetý fotoreportér České tiskové kanceláře (ČTK) Vladislav Galgonek. V agentuře strávil bezmála 40 let. Galgonek zemřel po delší nemoci v sociálním zařízení. Informaci o jeho úmrtí ČTK sdělila rodina.
Rodák z Českého Těšína na Karvinsku měl k fotografii kladný vztah od dětství, první fotoaparát dostal v šesté třídě základní školy. Zajímal se nejen o focení, ale i o to, jak fotografie vzniká. Absolvoval obor reportážní fotografie na FAMU a obor výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři.
Kariéru začal v 70. letech 20. století v dolech na Ostravsku jako dvorní fotograf průmyslových podniků, kde se učil pracovat s formátem dokumentární, reportážní i propagační fotografie. V únoru 1973 nastoupil do ČTK. Vypracoval se v předního regionálního fotoreportéra, působil v olomoucké pobočce agentury.
Jeho nápadité černobílé fotografie tvořily podstatnou část zpravodajství československých tištěných médií před rokem 1989. Ve světě reportážní fotografie silně rezonuje i fotografova tvorba po sametové revoluci. Zachytil řadu mimořádných okamžiků, které byly oceněny na domácích i zahraničních fotografických soutěžích.
Díky mimořádnému profesnímu nasazení ho ČTK posílala také na diplomatické mise do zahraničí. V roce 1994 tak například fotografoval ve Vatikánu jmenování Miloslava Vlka kardinálem. V roce 1998 zase doprovázel jako fotoreportér Václava Klause při přijetí u japonského císaře Akihita. Byl také jediným fotografem, který směl být přítomen audienci Václava Havla u papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu. Známý byl velkým nasazením a ochotou riskovat pro dobrý záběr. S ČTK spolupracoval i po svém odchodu do důchodu.
Galgonek se zúčastnil mnoha výstav a soutěží v Česku i v zahraničí, zejména se skupinou H 70. Pořádal také autorské výstavy. Za svou práci získal řadu ocenění včetně cen Czech Press Photo. V červnu 2007 obdržel Cenu města Olomouce za rok 2006 v oblasti výtvarné umění, fotografie.