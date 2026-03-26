Ve vyšších polohách Jeseníků napadl sníh, silnice jsou sjízdné s opatrností

Ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka v noci na dnešek po několikatýdenní pauze napadlo až několik centimetrů sněhu, silnice jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. V ostatních částech Olomouckého kraje pršelo a vozovky jsou navzdory výraznému ochlazení holé a mokré, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Na rozbředlý sníh si ráno musí dát pozor řidiči například na frekventované silnici přes Červenohorské sedlo, kde pokrývá vozovku hlavně v její horní části, či z Lipové do Javorníku na Jesenicku. Opatrnost je namístě také na silnici z Branné do Ostružné a z Bělé pod Pradědem směrem na Vidly.
Zatímco ve středu se nejvyšší teploty v Česku pohybovaly kolem 16 stupňů a na jihu Moravy přesáhly i 19 stupňů, dnes výrazně klesnou na pět až devět stupňů. Obloha se zatáhla, bude pršet a v polohách nad 500 metrů nad mořem i sněžit.
Podobné počasí předpovídají meteorologové i na pátek s teplotami čtyři až devět stupňů, deštěm a případně i sněžením už v polohách nad 400 metrů. Navíc bude foukat silný vítr s rychlostí v nárazech až 70 kilometrů za hodinu. O víkendu by se mělo mírně oteplit.