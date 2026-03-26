Ve vyšších polohách Jeseníků napadl sníh, silnice jsou sjízdné s opatrností

Ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka v noci na dnešek po několikatýdenní pauze napadlo až 15 centimetrů sněhu, silnice jsou v těchto horských oblastech sjízdné se zvýšenou opatrností. Sněžení v hřebenových partiích Jeseníků nečekaně zlepšilo podmínky pro běžecké lyžování. V ostatních částech Olomouckého kraje v noci pršelo a vozovky jsou navzdory výraznému ochlazení holé a mokré, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Na rozbředlý sníh si musí dát pozor řidiči například na frekventované silnici přes Červenohorské sedlo, kde pokrývá vozovku hlavně v její horní části, či z Lipové do Javorníku na Jesenicku. Opatrnost je namístě také na silnici z Branné do Ostružné a z Bělé pod Pradědem směrem na Vidly.
Dispečer Horské služby Jeseníky dnes ČTK řekl, že na hřebenech Jeseníků dnes napadlo zhruba 15 centimetrů sněhu. "V nižších partiích připadlo do pěti centimetrů," uvedl. Vydatné sněžení v posledních hodinách výrazně zlepšilo podmínky pro běžecké lyžování v okolí hory Praděd, běžecké stopy dnes do čerstvého sněhu vyjela upravit rolba. "Před týdnem skoro na kolo, dnes zase na lyže. Na Pradědu jedeme dál," komentovali na sociálních sítích nečekaný příděl sněhu správci běžeckých tras v okolí Pradědu.
Většina lyžařských areálů v Jeseníkách už ukončila zimní sezonu, vleky ještě jezdí například na Ovčárně nedaleko hory Praděd. V Jeseníkách jsou stále sněhové přeháňky a fouká silný vítr. "Uvidíme, zda ještě nějaký sníh připadne" podotkl dispečer Horské služby Jeseníky.
Zatímco ve středu se nejvyšší teploty v Česku pohybovaly kolem 16 stupňů a na jihu Moravy přesáhly i 19 stupňů, dnes výrazně klesnou na pět až devět stupňů. Obloha se zatáhla, bude pršet a v polohách nad 500 metrů nad mořem i sněžit.
Podobné počasí předpovídají meteorologové i na pátek s teplotami čtyři až devět stupňů, deštěm a případně i sněžením už v polohách nad 400 metrů. Navíc bude foukat silný vítr s rychlostí v nárazech až 70 kilometrů za hodinu. O víkendu by se mělo mírně oteplit.