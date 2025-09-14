Olomoučtí vědci objevili na Borneu další dva dosud neznámé druhy hvězdnatek

„Druh Thismia velaris jsme objevili vlastně šťastnou náhodou. Do přírodní rezervace Semenggoh v malajsijském Sarawaku jsme jeli ověřit výskyt jiného druhu, který tam zdokumentovala kolegyně z místní vládní organizace pro ochranu přírody. Kromě potvrzení jejího nálezu jsme ale několik desítek metrů od původní rostliny našli úplně nový druh,“ uvedl Martin Dančák z katedry ekologie a životního prostředí UP.
Podle něj se podařilo druh později doložit i na dalším místě – v národním parku Bako. Pomohly k tomu fotografie zveřejněné na internetu.
Jméno Thismia velaris vychází z latinského „velum“, tedy závoj, odkazujícího na unikátní tenoučký přívěsek visící z tyčinky uvnitř květu. Rostlina se vyskytuje v zachovalých nížinných lesích rezervace Semenggoh, proslulé především rehabilitačním centrem pro orangutany.
„První tým našel jen dva exempláře, při další expedici kolegové napočítali už více než deset rostlin. Zatím máme potvrzený výskyt jen na dvou lokalitách, naše dosavadní zkušenosti ale naznačují, že druh se vyskytuje častěji a pravděpodobně i na rozsáhlejším území. Klíčem je cílené hledání ve správný čas a na vhodných místech,“ doplnil Michal Sochor z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
Původně pátrali po jiné vzácné hvězdnatce
Druhý nově popsaný druh Thismia dasyantha vědci objevili v pohoří Bukit Kana, taktéž ve státě Sarawak.
„Někteří jedinci mají na povrchu květu nápadné bradavičnaté výrůstky, které připomínají vlasy. Odtud pochází i jméno druhu. Dasyantha totiž znamená ‚vlasatokvětá‘. Další zvláštností je tvar květu, který je dutý jako u všech ostatních hvězdnatek, ale je otevřený jen malým otvorem, připomínajícím stylizovanou květinu,“ popsal Dančák.
Expedice přitom původně pátrala po jiné vzácné hvězdnatce Thismia bifida, která byla z pohoří popsána. „O existenci nově objeveného druhu jsme neměli žádné indicie. O to větší překvapení bylo, že se nám jej podařilo najít ve velmi narušené krajině, která z velké části tuto oblast pokrývá,“ podotkl Michal Hroneš z katedry botaniky UP.
Objev obou druhů podle vědců ukazuje, že i v relativně dobře prozkoumaných oblastech Bornea stále čekají na své odhalení rostliny, které se nevyskytují nikde jinde na světě.
Tým z Olomouce spolu s malajsijskými kolegy zkoumá místní flóru více než deset let a nové druhy hvězdnatek objevují téměř při každé expedici. Celkem už popsali patnáct druhů hvězdnatek a šest dalších druhů rostlin jiných rodů.
Výzkum probíhá v rámci projektu „Objevování nových druhů – opravdu nás to nezajímá? Rod Thismia (Thismiaceae) na Borneu a Sumatře“ financovaného Grantovou agenturou České republiky.