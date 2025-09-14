Olomoučtí vědci objevili na Borneu další dva dosud neznámé druhy hvězdnatek

Autor: stk
  7:02aktualizováno  7:02
Tým vědců Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) a olomouckého Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu rozšířil svou sbírku objevených nových druhů rostlin hvězdnatek už na patnáct. Při výzkumu v tropických deštných lesích ostrova Borneo identifikoval nedávno další dva. Rostliny dostaly jména Thismia velaris a Thismia dasyantha.

Nově objevené druhy hvězdnatek Thismia velaris (vlevo) a Thismia dasyantha. | foto: Michal Hroneš

„Druh Thismia velaris jsme objevili vlastně šťastnou náhodou. Do přírodní rezervace Semenggoh v malajsijském Sarawaku jsme jeli ověřit výskyt jiného druhu, který tam zdokumentovala kolegyně z místní vládní organizace pro ochranu přírody. Kromě potvrzení jejího nálezu jsme ale několik desítek metrů od původní rostliny našli úplně nový druh,“ uvedl Martin Dančák z katedry ekologie a životního prostředí UP.

Podle něj se podařilo druh později doložit i na dalším místě – v národním parku Bako. Pomohly k tomu fotografie zveřejněné na internetu.

Jméno Thismia velaris vychází z latinského „velum“, tedy závoj, odkazujícího na unikátní tenoučký přívěsek visící z tyčinky uvnitř květu. Rostlina se vyskytuje v zachovalých nížinných lesích rezervace Semenggoh, proslulé především rehabilitačním centrem pro orangutany.

„První tým našel jen dva exempláře, při další expedici kolegové napočítali už více než deset rostlin. Zatím máme potvrzený výskyt jen na dvou lokalitách, naše dosavadní zkušenosti ale naznačují, že druh se vyskytuje častěji a pravděpodobně i na rozsáhlejším území. Klíčem je cílené hledání ve správný čas a na vhodných místech,“ doplnil Michal Sochor z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.

Původně pátrali po jiné vzácné hvězdnatce

Druhý nově popsaný druh Thismia dasyantha vědci objevili v pohoří Bukit Kana, taktéž ve státě Sarawak.

„Někteří jedinci mají na povrchu květu nápadné bradavičnaté výrůstky, které připomínají vlasy. Odtud pochází i jméno druhu. Dasyantha totiž znamená ‚vlasatokvětá‘. Další zvláštností je tvar květu, který je dutý jako u všech ostatních hvězdnatek, ale je otevřený jen malým otvorem, připomínajícím stylizovanou květinu,“ popsal Dančák.

Výjimečný objev. Studentka našla 19 druhů v Česku dosud nezaznamenaných rostlin

Expedice přitom původně pátrala po jiné vzácné hvězdnatce Thismia bifida, která byla z pohoří popsána. „O existenci nově objeveného druhu jsme neměli žádné indicie. O to větší překvapení bylo, že se nám jej podařilo najít ve velmi narušené krajině, která z velké části tuto oblast pokrývá,“ podotkl Michal Hroneš z katedry botaniky UP.

Objev obou druhů podle vědců ukazuje, že i v relativně dobře prozkoumaných oblastech Bornea stále čekají na své odhalení rostliny, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

Tým z Olomouce spolu s malajsijskými kolegy zkoumá místní flóru více než deset let a nové druhy hvězdnatek objevují téměř při každé expedici. Celkem už popsali patnáct druhů hvězdnatek a šest dalších druhů rostlin jiných rodů.

Výzkum probíhá v rámci projektu „Objevování nových druhů – opravdu nás to nezajímá? Rod Thismia (Thismiaceae) na Borneu a Sumatře“ financovaného Grantovou agenturou České republiky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Brněnská medvědice Kometa je v Rusku za hvězdu, její potomek žije v Moskvě

Brněnská lední medvědice Kometa je ruské zoo v Rostově na Donu za hvězdu, před pěti lety porodila samičku, která žije v Moskvě. Bratr Komety Nanuk je v Belgii,...

14. září 2025  6:15,  aktualizováno  6:15

Povodňový zloděj ignoroval podmínku. Po dalších krádežích už sedí ve vězení

Na soudní tresty 31letý Rudolf Baudyš z Bohumína na Karvinsku nedbal. Za rabování při katastrofálních povodních před rokem dostal podmínku, jenže usilovně kradl dál. Opět se tak ocitl u soudu a už...

14. září 2025  7:12

Olomoučtí vědci objevili na Borneu další dva dosud neznámé druhy hvězdnatek

Tým vědců Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) a olomouckého Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu rozšířil svou sbírku objevených nových druhů rostlin hvězdnatek už na...

14. září 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Palestinský film dojal Benátky rekordním potleskem, přesto hlavní cenu získal Jim Jarmusch

Nejelegantnější a nejméně politický ze slavných filmových festivalů si letos volbou vítěze tuto pověst uchoval. Triumf legendárního režiséra Jima Jarmusche, jenž převzal Zlatého lva za povídkové...

14. září 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hasiči likvidovali požár hospodářského stavení v Kopřivné, škoda přes milion Kč

Hasiči dnes likvidovali požár rodinného domu a stodol v Kopřivné na Šumpersku. Zásah trval od brzkých ranních hodin až do večera. Nikdo nebyl zraněn. Škoda je...

13. září 2025  20:26,  aktualizováno  20:26

Motorkář u Košťan na Teplicku zemřel po nárazu do betonové zdi

Po nárazu do betonové zdi dnes vpodvečer v Košťanech na Teplicku zemřel motorkář. Záchranáři provedli resuscitaci, řidiči však již nedokázali pomoci. ČTK o tom...

13. září 2025  19:56,  aktualizováno  19:56

Z Nuslí zmizela malba dívky pod ukrajinskou vlajkou. Nahradila ji nová fasáda

Nástěnná malba s dívkou, která se symbolicky schovává pod ukrajinskou vlajkou na soukromé budově v Praze 4, kvůli rekonstrukci fasády zmizela. Malba, která pro mnoho místních a hlavně pro mnoho...

13. září 2025  20:02,  aktualizováno  20:02

Stavba Dvoreckého mostu zdárně pokračuje.

vydáno 13. září 2025  18:25

Stavba Dvoreckého mostu zdárně pokračuje.

vydáno 13. září 2025  18:24

Stavba Dvoreckého mostu zdárně pokračuje.

vydáno 13. září 2025  18:24

Stavba Dvoreckého mostu zdárně pokračuje.

vydáno 13. září 2025  18:24

Dny evropského dědictví. Na Všebaráčnické rychtě v Praze na Malé straně vítali návštěvníky pěkně po staročesku – chlebem a solí.

vydáno 13. září 2025  18:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.