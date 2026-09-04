Vědecká knihovna Olomouc chystá v září výstavy, koncerty i Noc literatury

Výstavy, komentované prohlídky Červeného kostela, ale i koncerty a přednášky nabídne zájemcům zářijový program ve Vědecké knihovně v Olomouci. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu Olomouc podle Wernera, kterou během Dnů evropského dědictví doplní komentované prohlídky a workshopy, na nichž si sami vyzkoušejí vytvořit vlastní vedutu. Milovníky literatury čeká Noc literatury i nový čtenářský klub pro mladé, chybět nebude ani oblíbený Speak-Dating, sdělila ČTK mluvčí VKOL Michaela Heloňová.
Výstava Olomouc podle Wernera v Červeném kostele představuje osm jedinečných vedut Olomouce z první poloviny 18. století, otevřena bude do 13. září. Díla významného barokního vedutisty ze sbírek VKOL zachycují město ještě před tereziánskými úpravami. Návštěvníci mohou zároveň porovnat historickou podobu Olomouce s fotografiemi stejných míst v současnosti. "Wernerovy veduty patří k mimořádně cenným dokumentům, které nám umožňují poznat, jak Olomouc vypadala v době, kdy se její dnešní podoba teprve utvářela," uvedla ředitelka VKOL Iveta Ťulpíková.
Na výstavu naváže program Dnů evropského dědictví 12. a 13. září, který přinese komentované prohlídky výstavy i Červeného kostela, tvůrčí aktivity a hudební program. V sobotu bude otevřena také studovna vázaných novin, kde budou pro návštěvníky připraveny ukázky dobových tiskovin zaměřených na humor a zábavu. Sobotní program zakončí koncert mužského pěveckého sboru Cima d’Oro z italského Ledra.
Další výstavní projekt představí od 10. září Galerie Biblio, půjde o výstavu Zdeněk Burian: Školní výukové obrazy, která připomene tvorbu významného českého malíře a ilustrátora, proslulého především svými obrazy pravěku. "Vystavené obrazy pocházejí ze sbírek Muzea Komenského v Přerově a návštěvníci se mohou těšit i na jeho slavného mamuta," doplnila Heloňová.
Červený kostel od 23. září nabídne také fotografie Jindřicha Štreita, který ve svém cyklu Évora zachytil atmosféru knihoven a architekturu portugalského města.
Milovníky literatury čeká 16. září Noc literatury, která nabídne setkání se současnou evropskou literaturou, tentokrát za účasti Jany Paulové a herců Moravského divadla Olomouc. V úterý 29. září se v Červeném kostele uskuteční autorské čtení a beseda s novinářkou a reportérkou České televize Leou Surovcovou, která představí svou první knihu Jenom chci bejt.
Novinkou VKOL od tohoto měsíce je také nový čtenářský klub Mezi řádky pro mladé ve věku 15 až 20 let. První setkání se uskuteční 9. září a jeho účastníci budou společně vybírat knihy, diskutovat, doporučovat si oblíbené tituly a podílet se na podobě celého klubu. Kompletní program je na webu VKOL.