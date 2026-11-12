Strážníci letos v Olomouci řešili 244 případů porušení zákonů o odpadech

Strážníci v Olomouci od začátku letošního roku řešili 244 případů porušení předpisů souvisejících s odpady a výrobky s ukončenou životností. Lidé odložili vedle kontejnerů například nefunkční elektroniku, starý nábytek, pneumatiky, stavební suť či objemný obalový materiál. V několika případech odpad vyvezli na okraje města. ČTK to sdělil mluvčí městské policie Petr Čunderle. Za odložení odpadu mimo určená místa hrozí lidem pokuta až 50.000 korun.
Většinu přestupků při nakládání s odpady zjistily hlídky při výkonu služby. Další případy zachytil městský kamerový systém, který je nainstalovaný v problémových oblastech a pomáhá při zjišťování pachatelů.
"Apelujeme na občany, aby věci, kterých se chtějí zbavit, ale i běžný odpad z domácností ukládali do příslušných kontejnerů nebo využili sběrných dvorů. Odkládáním mimo místa k tomu určená se vystavují vysoké pokutě ve správním řízení, ale svým jednáním mohou také nenávratně poškodit přírodu. I když kontejnery v některých případech nedostačují kapacitou, tak odložení odpadu vedle není řešením problému," uvedl Čunderle.
Podle městské policie se stává, že lidé přijedou autem ke kontejnerům a nepotřebné věci vyloží vedle nich. Strážníci pak dohledávají provozovatele vozidla a snaží se zjistit pachatele. Pokud se jim ho určit nepodaří, případ po zadokumentování předají odboru magistrátu, který prostřednictvím Technických služeb města Olomouce zajistí úklid odpadu.
Obyvatelé Olomouce mohou odpad bezplatně odevzdávat ve sběrných dvorech v Neředíně a v ulicích Chelčického a Andělské. Odložit tam lze například objemný domovní odpad a domácí spotřebiče, ale také nebezpečné odpady, jako jsou barvy, laky a ředidla, či organický odpad.