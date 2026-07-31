Vedro v Olomouckém kraji zvýšilo riziko požárů, hasiči nabádají k opatrnosti

Autor: ČTK
  10:43
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji opět výrazně zvýšilo riziko vzniku požárů, hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků i manipulací s otevřeným ohněm. ČTK to dnes sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Česko tento týden zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku ve čtvrtek odpoledne naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Horko způsobuje problémy na železnici, komplikuje také práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. Vedro má Česko sužovat i v příštích dnech.

"Vysoké teploty a sucho vytváří v Olomouckém kraji v těchto dnech nebezpečné podmínky pro snadný vznik a šíření požárů v přírodním prostředí. Lesní porosty, louky i pole jsou vyprahlé a riziko vzniku požáru je vysoké," uvedla Balážová.

V období letního sucha požár velmi snadno vznikne od odhozeného nedopalku cigarety či kvůli nepozornosti při opékání špekáčků. V lesích je proto zakázáno kouřit, rozdělávat oheň a tábořit mimo vyhrazená místa. "Plošné vypalování porostů je nelegální a extrémně nebezpečné," upozornila Balážová.

V Olomouckém kraji vrcholí žně a hasiči často vyjíždí k požárům zemědělské techniky či polí, škody jdou do stovek tisíc korun. "Jen za poslední čtyři dny jsme v kraji vyjeli ke třem požárům kombajnů při žních a jednomu požáru traktoru v zemědělském areálu," podotkla Balážová.

Vysoké letní teploty představují pro zasahují hasiče extrémní zátěž, jelikož jejich výstroj váží až 25 kilogramů a teplota požáru běžně stoupá k šesti stovkám stupňů Celsia. "Při každém zásahu tak hrozí dehydratace, přehřátí organismu nebo ztráta koncentrace. Aby se předešlo zdravotním kolapsům, je třeba hasiče pravidelně střídat a zajistit dostatečný přísun vody a minerálů," dodala mluvčí.

Mimořádně horké počasí panovalo v zemi i koncem června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord - v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia. Olomoucký kraj tehdy vyhlásil zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí či používání pyrotechniky. Hejtmanství podle mluvčí Evy Knajblové nyní podobné nařízení neplánuje.

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