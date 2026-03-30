Lodičky, šansony i cestující šlechta. Hrady a zámky v Olomouckém kraji otvírají

Lenka Muzikantová
  5:52aktualizováno  5:52
Romantické projížďky na lodičkách po zámeckém rybníku, ve kterém se naučil plavat známý malíř Josef Mánes, zbrusu nové prohlídkové trasy i vstupy zdarma, oslavy významných jubileí, světelná show, plejáda koncertů včetně francouzských šansonů či vystoupení Anety Langerové. Sezonu plnou lákadel chystají památky v Olomouckém kraji.
Na Velikonoce otevře i hrad Šternberk. S tradiční velikonoční výzdobou. (20. března 2026)

Zámek v Čechách pod Kosířem
Většina hradů a zámků otevře své brány o velikonočních svátcích, které jsou nejnavštěvovanějším obdobím první části roku. Lidé se mohou těšit na kostýmované prohlídky, slavnostně vyzdobené interiéry, jarmarky či vůni pečených jidášů, které budou moci i ochutnat.

Zámecký areál do podoby i slávy někdejšího panství šlechtického rodu vrací postupně kastelán v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Po revitalizaci zámeckých rybníků u nich vyroste zastřešené přístaviště inspirované dobovými kresbami a fotografiemi. Nebudou chybět ani lodičky, které se už nyní stavějí na břehu jezera Starnberger See v Německu. Sehnat stavitele pomohli kastelánovi zámku Martinu Váňovi zástupci rodu Silva-Tarouců, někdejších majitelů zámku, kteří do Čech pod Kosířem pravidelně jezdí.

„V Česku jsem nebyl úspěšný. Nechtěl jsem žádné laminátky, ale klasické dřevěné loďky, které se sem hodí víc. Navíc musí být nepotopitelné kvůli bezpečnosti turistů,“ vysvětluje Váňa. Rozsáhlá revitalizace rybníků by měla skončit v červnu, poté se do obnovených nádrží postupně vrátí voda a nová půjčovna lodiček u Velkého rybníka zahájí provoz.

„Deset let od otevření zámku vnímáme jako potvrzení, že systematická péče o památku má smysl. Chceme být návštěvníkům k dispozici v co nejširším rozsahu a zároveň pokračovat v obnově areálu tak, aby zámek i park fungovaly jako plnohodnotný veřejný prostor, kam se lidé rádi vracejí,“ zve na jubilejní sezonu kastelán.

Pohled na část zámku v Čechách pod Kosířem a tamního parku přes Malý rybník

Program doplní oblíbené open-air akce včetně vystoupení Anety Langerové se smyčcovým triem.

Vedle stálé expozice Filmový svět Svěráků se mohou návštěvníci těšit na novou edukační místnost, která dětem i dospělým připomene známá místa z oblíbených pohádek. „Inspirujeme se poetikou Tří bratrů i hravostí a jemnou nostalgií Kukyho. Děti tu mohou objevovat, hrát si nebo tvořit a přitom si přirozeně odnést vztah k vyprávění i k samotnému zámku,“ říká scénografka Terezína Černohorská z Vlastivědného muzea v Olomouci.

Vojenská návštěva z Japonska

Hrad Bouzov na Olomoucku se výstavou na téma Šlechta na cestách představí jako významný cíl putování a výletů. Expozice na prohlídkové trase bude k vidění od 1. června. „Na hradě se dochovala návštěvní kniha, kam se podepsali například představitelé rodů Podstatzky-Thonsern, Žerotín a Kinsky na společném výletě. V archivu je tato návštěva uchována i na fotografii, jak pózuje před hradní kaplí,“ přibližuje kastelánka hradu Zuzana Šulcová.

Všechny tyto dokumenty si mohou zájemci prohlédnout i spolu s jedním malým exotickým překvapením, a to významným vojenským činitelem z Japonska, který se sice na hradě nevyfotil, ale do stejné knihy se podepsal o tři roky později.

Návštěvníci se mohou těšit i na tradiční oblíbené akce jako Víkend s princeznou Šahrazád v červenci nebo Bouzovský mumraj první víkend v srpnu. Letos však nebude kvůli budování kanalizace přístupná trasa Hradním příkopem.

Káva z historické pražičky

V rozsáhlé rekonstrukci parku pokračuje zámek v Náměšti na Hané na Olomoucku, provoz to však neochromí. Zámek letos oslaví 260 let od svého vzniku, při té příležitosti se lidé 16. května v 15 hodin dozvědí zajímavosti z jeho historie. „Srpnová akce Květiny pro zámeckou paní pak bude laděná tematicky k významnému jubileu, takže lidé si budou moci koupit a ochutnat malý dortík nebo jiné občerstvení,“ láká kastelánka Jitka Vychodilová.

Klasicistní zámeček v Náměšti na Hané

Na hradě Šternberku chystají novou návštěvní trasu ve druhém patře, která se s novou expozicí otevře 21. května.

Kromě pestrého velikonočního programu, kdy v Liechtensteinské kuchyni zavoní i pečené jidáše, se na stejném místě bude 8. května podávat káva z historické pražičky z dob rakouské monarchie. „Zájemci si pod vedením principála studia Bez Kliky a milovníka kávy Romana Prokeše budou moci vyzkoušet i práci mistra pražiče,“ avizuje zástupce kastelána Jan Gottwald.

Zámek Jánský Vrch na Jesenicku chystá francouzské odpoledne, při němž budou moci návštěvníci posedět na nádvoří a u šansonů ochutnat francouzské delikatesy.

Helfštýn rozzáří festival světla

S novinkou se toto léto vytasí také hrad Helfštýn na Přerovsku. Památka, kterou loni navštívilo přes sto tisíc lidí, uspořádá sezonní výstavu Made in Helfštýn, jež připomene více než 40 let kovářské tvorby spjaté s mezinárodním setkáním uměleckých kovářů Hefaiston. „Novinkou letošního roku bude akce Hell Yes – festival světla, digitálního umění a elektronické hudby, který se uskuteční od 26. do 28. června. Historický areál se promění v audiovizuální scénu propojující architekturu s moderními technologiemi,“ nastiňuje Pavlína Jindrová z Helfštýna.

Hrad zve také na tradiční akce jako festival vojenské historie, Kovářské fórum či extrémní překážkový závod Excalibur.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

30. března 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Spustili jsme testovací verzi webu Wood Seeds e-shop.

30. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fovea: vše pro váš zrak

Komerční sdělení

Když se řekne „optika“, spousta lidí si představí jen regál s obrubami. Ve Fovei v Havířově ale fungujeme jinak: na jednom místě propojujeme svět moderní péče o zrak a precizního optického řemesla –...

30. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.