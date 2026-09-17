Velká Morava v Přerově zachová ceny vstupenek i rodinný ráz, nabídne sedm kapel

Sedm kapel a interpretů nabídne příští rok čtvrtý ročník přerovského festivalu Velká Morava. Patřit mezi ně budou například kapely Chinaski, Čechomor, Rytmus či Iné kafe, řekli dnes při zveřejnění programu zástupci města. Akce bude 10. července na louce u parku Michalov. Největší hudební přehlídku pořádanou městem Přerov letos navštívilo přes 2000 lidí. Náklady na příští rok město odhaduje na necelých pět milionů korun, stejně jako letos.
"Myslím si, že line-up na příští rok je výjimečný, takový jsme ještě neměli a věřím, že návštěvnost se ještě zvedne. Nezvyšujeme ceny, zůstávají stejné a to od 800 korun v předprodeji do 1100 korun na místě. Zachovat chceme ráz rodinného festivalu, který se koná v parku Michalov. Lidé se dosud chovali skvěle, nebyl tam žádný problém," řekl primátor města Petr Vrána (ANO).
Na přehlídce vystoupí také Tomáš Klus, Sebastian a Tanja. Festival bude mít také doprovodné akce. "Jde o rodinný festival, zaměřujeme se proto i na nejmenší návštěvníky. Proto zachováváme dětskou zónu, kterou budeme ještě rozšiřovat. Ve stejném rozsahu necháme gastrozónu, pracovat budeme na její nabídce," doplnil náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).
Na festivalu zůstane režim bezhotovostních plateb prostřednictvím čipu, podle pořadatelů se osvědčil. "Zhruba 40 procent návštěvníků si nabilo čip již před přehlídkou a nečekali až na místo. Lidé si na systém zvykli, vyhovuje jim," uvedl za produkci Petr Šiška. Vstupenky dá město do předprodeje v několika vlnách, cena se bude odvíjet od doby nákupu. První vlna byla spuštěna dnes.
První ročník největšího hudebního festivalu Velká Morava se konal v roce 2024. Místo konání v parku Michalov tehdy kritizovalo opoziční hnutí Společně pro Přerov, zvrátit konání akce v parku chtělo peticí a to kvůli náporu tisíců účastníků a možného poničení parku. Podle pořadatelů se však obavy nepotvrdily. Kapacita festivalu je stanovena i s ohledem na historický park na 5000 lidí, dosud byla naplněna jen z poloviny. "Máme ambice, aby bylo návštěvníků více. Festival není výdělečný - chtěli jsme, aby se stal ve městě hlavně tradicí," doplnili pořadatelé.