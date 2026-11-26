Osmadvacetiletý řidič havaroval v úterý kolem druhé odpoledne při jízdě směrem na Rapotín.
„Podle svého vyjádření se po projetí zatáčky lekl vozu stojícího u krajnice a strhl proto řízení,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.
„Následně vyjel mimo silnici, kde narazil postupně do branky a brány u jednoho z domů, do oplocení u dalších dvou domů, a nakonec do betonového sloupu,“ dodala.
Řidič, který podle výsledku dechové zkoušky před jízdou nepil alkohol, vyvázl z nehody bez zranění. Hmotné škody byly předběžně vyčísleny na 160 tisíc korun na autě a 130 tisíc na ostatním poničeném majetku.