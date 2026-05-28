Veřejná prostranství Lipníku nad Bečvou na Přerovsku obsadí kované exponáty

V galerii pod širým nebem se od pátku promění veřejná prostranství v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Na náměstí a v jeho okolí bude téměř 30 kovaných exponátů sochaře a kováře Pavla Tasovského a jeho syna. Díla budou součástí tradiční výstavy s názvem Kov ve městě, k vidění budou do 30. září, řekl ČTK vedoucí odboru školství a kultury lipenské radnice Eduard Rýček.
Letošní ročník výstavy Kov ve městě je 22. "Jedná se o exteriérovou výstavu exponátů z ocele, nerezové ocele a cortenu. K vidění budou díla renomovaných uměleckých kovářů Pavla Tasovského, který představí 22 soch a soubor Znamení zvěrokruhu a Pavla Tasovského mladšího, který bude zastoupen šesti sochami. Oba autoři jsou z Náměště nad Oslavou a jejich díla nebudou v Lipníku nad Bečvou vystavována poprvé," uvedl Eduard Rýček.
Pavel Tasovský, nejprve sám, později se synem, svá díla pravidelně vystavuje na exteriérových i interiérových výstavách Kov ve městě od roku 2009. Do Lipníka se vrací po několika letech.
Díla obou mistrů černého řemesla budou na náměstí T. G. Masaryka a v jeho okolí. Soubor Znamení zvěrokruhu lidé uvidí na nádvoří lipenského zámku. "Plastiky byly vybrány po dohodě města Lipník nad Bečvou jako organizátora výstavy a obou autorů. Součástí výstavy bude i anketa o nejoblíbenější exponát k výstavě," dodal Rýček. K výstavě kurátoři připravili katalog.
Díla Pavla Tasovského staršího zdobí nejen historické památky Moravy, ale i soukromé sbírky od USA po Japonsko. V počátcích své samostatné dráhy se prosadil svými originálními artefakty na hradě Helfštýn, jeho díla jako plastika Prométheus nebo Šachy pro Helfštýn se stala součástí hradních sbírek. Tasovského díla jsou známa i v Lipníku nad Bečvou, podepsán je mimo jiné pod monumentální sochou Tilia, kterou navrhl Alfred Habermann. Plastiku vytvořil s autorovou dcerou Christinne Habermannovou. Jeho syn Pavel na sebe před třemi lety upozornil monumentálním sousoším Strážci, instalovaným ve venkovní brněnské Galerii Šilingrák.