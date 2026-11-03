Centrum Olomouce zaplnilo přes 2000 studentů Univerzity Palackého a obyvatel města i širokého okolí, přišli podpořit veřejnoprávní média. Na náměstí dorazili s pochodem od vlakového nádraží, na délku měřil téměř kilometr. Lidé v ruce nesli státní vlajky, po cestě vyvolávali hesla a vyjadřovali podporu České televizi a Českému rozhlasu. Lidé dnes protestují proti záměru vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Vláda ohrožení jejich nezávislosti odmítá.
Na Horním náměstí se sešli lidé všech věkových kategorií, mnozí studenti se shromažďovali před svými fakultami s transparenty už hodinu před zahájením akce. Nechyběly na nich věcné výzvy, ale i vtipné komentáře inspirující se Večerníčkem včetně Boba a Bobka s nápisem Vstávat a bránit. "Nejde ani tak o poplatky jako takové, ale o to, jakým způsobem vláda tento návrh prosazuje, s jakou arogancí a bez spolupráce s opozicí. Chování vládních politiků je za mě už za hranou," řekla ČTK osmatřicetiletá Petra z Velké Bystřice.
Organizátoři protestu uvedli, že požadují, aby vládní koalice stáhla návrh, který ruší současný systém financování veřejnoprávních médií a zároveň seškrtávali jejich rozpočty, požadují stabilitu a nezávislost veřejnoprávních médií a také věcnou diskusi, řekli dnes na olomouckém shromáždění. "Neexistuje jeden jediný důvod, proč spěchat," podotkla k tomu redaktorka Českého rozhlasu Olomouc Barbora Taševská.
K účastníkům shromáždění promluvila například herečka Pavla Dostálová, dcera někdejšího ministra kultury Pavla Dostála, nebo čerstvý držitel medaile Za zásluhy, signatář a někdejší mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek. Slovenský investigativní novinář, spisovatel a scenárista Arpád Soltész Olomoučanům řekl, že na Slovensku prošlo zrušení koncesionářských poplatků téměř bez povšimnutí. "Respektive za mírného potlesku, protože lidé neradi platí. Ale kdo platí muziku, ten určuje repertoár. Veřejnoprávní média jako pilíř veřejné kontroly jsou vaše. Nedejte si je vzít a nedejte se," uvedl Soltész.
Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, převedením financování veřejnoprávních médií pod stát, obě veřejnoprávní média by navíc měla méně peněz. Do dalšího kola projednávání poslala Sněmovna přes odpor opozice v sobotu 24. října nad ránem. Hlasovalo se o ní ve 4:36 ráno, právě tento čas byl vyobrazen na řadě transparentů.
Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření České televize a Českého rozhlasu.