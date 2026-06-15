Vesnicí roku Olomouckého kraje se staly Velké Losiny, porazily 23 obcí

Titul Vesnice roku letos v Olomouckém kraji získaly Velké Losiny na Šumpersku. Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže se uskuteční ve vítězné obci 14. srpna. Novinářům to dnes řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Do letošní soutěže se v kraji přihlásilo 24 obcí, v roce 2025 jich soutěžilo deset a předloni sedm. V roce 2025 krajský titul Vesnice roku obdržely Vrbátky na Prostějovsku.
Velké Losiny za prvenství v krajském kolem soutěže Vesnice roku dostanou finanční prémii 600.000 korun, která podle hejtmana pokryje výdaje obce spojené s organizací slavnostního vyhlášení. "Tato soutěž není o penězích," podotkl Okleštěk. Starostka Velkých Losin Jana Fialová (Občané obci, obec občanům) novinářům řekla, že obec v podhůří Jeseníků porotu zaujala svojí soudržností i podnikavostí místních obyvatel a firem, mezi které patří například starobylá ruční papírna či lázně.
Velké Losiny v prezentaci kladly důraz na čarodějnické procesy, které se v regionu odehrály na konci 17. století. V letech 1678 až 1696 zde inkviziční soud vedený Bobligem z Edelstadtu odsoudil k smrti desítky lidí obviněných z čarodějnictví. Tuto část historie Velkých Losin a okolí připomíná tematická cyklotrasa.
Přihlásit se do soutěže Vesnice roku každoročně mohou obce vesnického charakteru včetně měst a městysů, které mají do 7500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Porota hodnotila například společenský život, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, úspory energií, péči o veřejná prostranství nebo informační technologie obce.
O Vesnici roku v Programu obnovy venkova obce soutěží od roku 1995. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k účasti na rozvoji obcí a upozornit veřejnost na význam venkova. Vítězná obec bude Olomoucký kraj reprezentovat v celostátním kole, jehož výsledky pořadatelé oznámí 19. září v Písečné na Orlickoústecku. Více informací je na webu www.vesniceroku.cz.